NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈關務署高雄關　舉辦陳惠儒油畫個展余祥銓現身喊抱歉　瘦到判若兩人腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
生活

腰酸背痛按摩反傷身？　上班族久坐不動「救疾」妙方

生活中心／綜合報導2018/05/24 14:15
▲腰酸背痛按摩反傷身？上班族久坐不動護具「救疾」妙方。（圖／資料照片）
▲腰酸背痛按摩反傷身？上班族久坐不動護具「救疾」妙方。（圖／資料照片）

一名輕熟女上班族，每天平均坐在辦公室長達10小時以上，整天都腰酸背痛的，某次彎腰拿重物腰痛卻更嚴重，為了緩減緩疼痛花錢按摩竟讓疼痛加劇，緊急求醫後才獲得緩解。

據國人疼痛現況調查顯示，近8成國人每月至少出現1次筋骨痠痛困擾。復健科吳順堯醫師表示，20至40歲左右青中年白領上班族群，每天坐在辦公室的時間平均會超過6個小時，長期處於坐姿是構成下背痛的危險因子，加上坐姿不良，肚子前傾或沒有放置腰靠枕支撐，都會加速下背痛的嚴重程度。

吳順堯醫師說明，長時間維持相同姿勢會讓人肌肉緊繃，如果背痛是以前從未有過的症狀，就表示下背肌肉處於急性發炎狀況，此時若前往按壓推拿，反而會帶來反效果。但是，如果疼痛連續發生長達三個月以上就屬於慢性背痛，確認沒有結構異常或椎間盤突出有壓迫到神經，進行按摩才能有助舒緩局部疼痛問題。

但是，慢性疼痛也不能一昧地仰賴按摩，解決根本問題很重要。吳順堯醫師表示，長時間久坐的人，建議應改變生活習慣，每隔30分鐘或1小時就應伸展身體、扭扭腰部。同時，更要培養運動習慣。增強腰部肌耐力及核心肌群的訓練。核心肌群屬於我們保護腰部的組織，如天然的護腰一般。如果將核心鍛鍊較強化強壯增加多一點彈性及肌力，就可以替我們減輕腰痛傷害的機率。

吳順堯醫師更提到，如果針對工作需求，無法改變生活的民眾，建議可以在平時就配戴護腰，透過護腰協助腰部肌肉來支撐脊椎力量，減少外來的壓力或腰部肌肉與脊椎關節的受力，並限制一些易受傷的姿勢，例如直接下腰搬重物這類型動作，有護腰的限制就可以避免去做這些動作達到疼痛緩解或肌肉傷害。

護腰輔具工具產品百百種，經過有效多種臨床實驗證明才是選擇的重點。吳順堯醫師也提到，挑選護腰時一定要試穿才能挑選合適自己尺寸的護腰。而且，近來天氣逐漸轉熱，選擇透氣性、親膚性高的材質在配戴時才會不會引起皮膚的敏感。吳順堯醫師最後呼籲，改變生活習慣才是解決根本，護腰護具為協助保護的角色，而不是取代身體的構造。配戴護具外，民眾也要強化肌群緩解疼痛才能事半功倍。

關鍵字護腰腰酸筋骨痠痛
「L小姐」現身　道盡性工作者辛酸影／超狂！神明遶境「狂撒千元鈔」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan