腰酸背痛按摩反傷身？　上班族久坐不動「救疾」妙方

吳順堯醫師說明，長時間維持相同姿勢會讓人肌肉緊繃，如果背痛是以前從未有過的症狀，就表示下背肌肉處於急性發炎狀況，此時若前往按壓推拿，反而會帶來反效果。但是，如果疼痛連續發生長達三個月以上就屬於慢性背痛，確認沒有結構異常或椎間盤突出有壓迫到神經，進行按摩才能有助舒緩局部疼痛問題。

據國人疼痛現況調查顯示，近8成國人每月至少出現1次筋骨痠痛困擾。復健科吳順堯醫師表示，20至40歲左右青中年白領上班族群，每天坐在辦公室的時間平均會超過6個小時，長期處於坐姿是構成下背痛的危險因子，加上坐姿不良，肚子前傾或沒有放置腰靠枕支撐，都會加速下背痛的嚴重程度。

一名輕熟女上班族，每天平均坐在辦公室長達10小時以上，整天都腰酸背痛的，某次彎腰拿重物腰痛卻更嚴重，為了緩減緩疼痛花錢按摩竟讓疼痛加劇，緊急求醫後才獲得緩解。

但是，慢性疼痛也不能一昧地仰賴按摩，解決根本問題很重要。吳順堯醫師表示，長時間久坐的人，建議應改變生活習慣，每隔30分鐘或1小時就應伸展身體、扭扭腰部。同時，更要培養運動習慣。增強腰部肌耐力及核心肌群的訓練。核心肌群屬於我們保護腰部的組織，如天然的護腰一般。如果將核心鍛鍊較強化強壯增加多一點彈性及肌力，就可以替我們減輕腰痛傷害的機率。

吳順堯醫師更提到，如果針對工作需求，無法改變生活的民眾，建議可以在平時就配戴護腰，透過護腰協助腰部肌肉來支撐脊椎力量，減少外來的壓力或腰部肌肉與脊椎關節的受力，並限制一些易受傷的姿勢，例如直接下腰搬重物這類型動作，有護腰的限制就可以避免去做這些動作達到疼痛緩解或肌肉傷害。

護腰輔具工具產品百百種，經過有效多種臨床實驗證明才是選擇的重點。吳順堯醫師也提到，挑選護腰時一定要試穿才能挑選合適自己尺寸的護腰。而且，近來天氣逐漸轉熱，選擇透氣性、親膚性高的材質在配戴時才會不會引起皮膚的敏感。吳順堯醫師最後呼籲，改變生活習慣才是解決根本，護腰護具為協助保護的角色，而不是取代身體的構造。配戴護具外，民眾也要強化肌群緩解疼痛才能事半功倍。