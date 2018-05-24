專業師資授課　教媽咪見招拆招不厭世

根據研究指出，產前、產後都容易發生情緒低落、易怒、焦慮等現象，或者伴隨頭痛、失眠等生理表現，不過通常會在逐漸調適產後生活後而自行緩解。也就是說，新手媽咪是否能夠獲得足夠的支持與關心，最是關鍵！

想要第一次當媽咪就上手，我們都需要專業支援！考慮到許多孕媽咪即使在產前做足準備，產後仍然疲於應付各種狀況，可貝可媽媽教室日前特別和婦嬰連鎖通路-營養銀行共同邀請專業師資群組成幸福陣線聯盟，不僅陪伴孕媽咪面對即將而來的挑戰，也傳授新手媽咪PRO級的錦囊妙計，讓媽媽更有餘裕享受母嬰美好時光！



▲可貝可媽媽教室由小兒科醫師陳奕璇、體適能教練Sammi、可貝可專業營養師以及嬰幼兒按摩講師黃若婷，教導大家如何處理新生兒常見問題，並示範孕期骨盆保健，以及孕媽咪瑜珈輕運動。（圖／資料照片）

活動當天，可貝可媽媽教室首先舉辦孕媽咪成長營，由小兒科醫師陳奕璇、物理治療師黃云柔、體適能教練Sammi以及可貝可專業營養師，教導大家如何處理新生兒常見問題，也特別提醒如何從消化道開始呵護寶寶健康成長，並示範孕期骨盆保健，以及孕媽咪瑜珈輕運動。由於產後要面對的突發狀況不少，專家建議可以預先搜尋適合的配方奶品牌，才能隨機應變，給予寶寶最好的選擇。



▲可貝可媽媽教室日前特別和婦嬰連鎖通路-營養銀行共同邀請專業師資群組成幸福陣線聯盟，不僅陪伴孕媽咪面對即將而來的挑戰，也傳授新手媽咪PRO級的錦囊妙計。（圖／資料照片）

為了不讓媽媽教室接著舉辦新手媽咪研習營，由專業嬰幼兒按摩師黃若婷教導大家如何做好新生兒皮膚照護，並由主辦單位邀請的專業營養師，傳授如何讓寶寶順利換奶的秘訣。專家也建議，要慎選配方奶品牌，才能充分滿足寶寶的成長需要。

根據研究指出，消化道可說是第二大腦！科學家早就發現，消化道內壁具有腸神經系統，其中包含超過2億個神經細胞，和小貓或小狗的腦內神經細胞數相當。而且就像大腦一樣，也會發出和接收各種指令，因此如果寶寶的消化道不健康，會受到影響的不只是消化，甚至還有情緒！

為了顧好寶寶的消化道健康，可貝可幼兒成長配方，來自全球五大乳品企業之一的荷蘭皇家菲仕蘭自家牧場，嚴守一站式生產的原則，從鮮奶到罐裝一次完成，嚴格採用全程4℃保鮮方式冷鏈傳輸，原奶直送的專業製程，更通過歐盟及荷蘭乳品質量協會品管標準，獲得荷蘭皇室唯一認證。

考慮到蛋白質是寶寶生長發育的重要營養素，卻容易在奶粉的製造過程中因受熱而被破壞，他們奶粉特別採用單次提煉技術，牛奶蛋白質只須經過一次必要的適溫處理，能保留天然蛋白質小分子結構，提升營養價值之外也讓寶寶更好消化吸收。

最重要的是，奶粉中還含有半乳寡糖+雙益菌(A菌與B菌)，有助於改變菌叢生態，調整體質，維持消化道機能健康。同時，也補充更多健康營養因子如硒+鋅+五種核苷酸，並提供關鍵學習營養素如DHA/AA、類胡蘿蔔素、膽鹼、牛磺酸，充分滿足寶寶在消化力、保護力、學習力等方面的成長需要。

活動結束後，有著亮橘色招牌，北台灣已有超過50個據點的婦嬰連鎖通路-營養銀行，服務團隊中包含營養師、護理師、美容師等具備完整學術知識及豐富經驗的專業人士，想詢問寶寶適合哪種奶粉、備齊母嬰用品、採買家人所需保健品，以及任何健康上的疑難雜症，都能在這裡找到解決方案。