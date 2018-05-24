空汙out！　交通工具防制加嚴　祭出補助汰換舊車

不管國內、外空氣汙染幾乎是天天關心的新聞議題了，報告顯示空氣汙染已成為全球第四大死因，因空汙致死的數字更是高得嚇人，根據世界衛生組織數據顯示，全球90%以上的人呼吸含有高濃度汙染物的空氣。
空氣汙染是由懸浮粒子和有害氣體的排放而造成的，長期暴露在高濃度的髒空氣中對於健康損害極大，隨著道路與交通運輸量增加，運輸排放空汙問題越來越大，減少系懸浮微粒成為當前空氣汙染管制政策的重點，環保署目前已經有一連串針對老舊大貨車、二行程機車的汰換措施，老舊柴油大貨車佔PM2.5排放濃度大約有十一％至十六％，鎖定為有必要加速汰除的車輛，為鼓勵消費者汰舊換新改善空汙情形，今年起政策補貼齊發政府與民間共同合作，補助與管制併行，汰除老舊高汙染柴油車輛及改善空品不良問題。
解決根本之道，除了鼓勵民眾汰換老舊二行程機車、老舊大貨車減少車輛廢氣排放外，老舊車輛的行車安全問題也是大家需要注意的致命傷害，隨著車輛年齡增加，新車與舊車之間安全性的對比明顯有差異，因此，強化行車安全性的汰舊換新、減少空氣汙染的產生、有害因子的髒空氣導致健康損害，這三者是大家需要一起並行的責任與目標。
▲ISUZU響應政府大型柴油車汰換輔助計畫。（圖／公關照片）
為響應大型柴油車汰換補助計劃，針對保有一、二期大型柴油車車主ISUZU宣布加碼購車優惠方案，只要購買ISUZU 任一車型新車者，將享有ISUZU 5萬元保養金優惠，活動至2018年6月30日止，呼籲老舊柴油車車主應儘速辦理汰舊作業，期望雙管齊下，實施移動汙染源管制措施協助老舊柴油車退場。