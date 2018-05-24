今日星正妹／格格獻唱謝粉絲　性感地帶竟有特殊技能

開朗、活潑、擁有陽光氣息的甜心女孩格格（呂甄格），在學生時期就因外型及談吐應對受到青睞，不只曾成為手遊節目固定班底，一路走到學生、校園談話節目，更在近期於談話型綜藝節目現身。

而因前陣子節目上的失言風波，格格遭到許多網民砲轟，並在螢光幕前消失了一陣子，但仍有不少死忠粉絲不離不棄，並給予她鼓勵。為了感謝粉絲們的支持與鼓勵，格格在今年農曆年期間，也是西洋情人節時，特別COVER了《我多喜歡你，你會知道》這首歌獻給粉絲。格格說會選這首歌，是因為歌詞裡有提到「我多喜歡你，你會知道」，這是她一直想對粉絲說的話，但她不擅於跟粉絲說這些甜言蜜語的話，因此希望藉由歌聲，將感謝及喜歡傳遞給他們。



▲格格特別COVER了《我多喜歡你，你會知道》這首歌獻給粉絲。（圖／記者林柏年攝，2018.5.24）

全身上下，格格最喜歡自己的鎖骨，這也是粉絲們公認格格最性感的地方，而在去年端午節，格格發現了這性感地帶還有一項特殊技能，竟然可以「立蛋」。格格也在現場示範了鎖骨立蛋的特技，並且至少30秒不會掉落。



▲格格的性感鎖骨可以立蛋。（圖／記者林柏年攝，2018.5.24）

目前感情空窗的格格，透露自己最喜歡林俊傑，所以若有個男生會唱林俊傑的歌，且可以唱得很好聽，可能就會喜歡上他，「但最重要的還是要對我好」，格格這樣說。不過到現在還沒遇到這樣的人，所以格格目前還是把心思都放在事業上。



▲格格目前感情空窗，心思都放在事業上。（圖／記者林柏年攝，2018.5.24）

格格近期的工作，除了當Model，也有拍網路影片、廣告及MV，未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。



▲未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的她。（圖／記者林柏年攝，2018.5.24）