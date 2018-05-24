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圖輯》今日星正妹／陽光甜心女孩格格(呂甄格)

圖輯／記者林柏年2018/05/24 12:00

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，最喜歡自己的笑容。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24））

  • ▲未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，擁有好身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，擁有好身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲陽光甜心女孩格格(呂甄格)，擁有好身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

  • ▲格格發現了這性感地帶還有一項特殊技能，竟然可以「立蛋」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.24）

開朗、活潑、擁有陽光氣息的甜心女孩格格（呂甄格），在學生時期就因外型及談吐應對受到青睞，不只曾成為手遊節目固定班底，更在近期於談話型綜藝節目現身。

全身上下，格格最喜歡自己的鎖骨，這也是粉絲們公認格格最性感的地方，而在去年端午節，格格發現了這性感地帶還有一項特殊技能，竟然可以「立蛋」。格格也在現場示範了鎖骨立蛋的特技，並且至少30秒不會掉落。

格格近期的工作，除了當Model，也有拍網路影片、廣告及MV，未來格格希望朝戲劇圈發展，也會多充實自己，希望大家能看到更好的格格。

關鍵字今日星正妹呂甄格格格
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