戒菸成功率3成　安南醫院助癮君子擺脫菸癮

菸害每年導致全世界700多萬人死亡，世界衛生組織訂每年的5月31日為「世界無菸日」，今年的主題為「菸草和心臟病」，特別強調使用菸草是冠狀動脈心臟病、腦中風、周邊動脈血管疾病等心血管疾病的最大危險因子。

台南市立安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘醫師說明，全世界人類的第一大死因就是心血管疾病，其中一手菸與二手菸的暴露就造成了其中12％，這是僅次於高血壓所導致心血管疾病的第二大病因。

安南醫院心血管中心李聰明副院長說明，臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發阻塞會造成缺血性心臟病與急性心肌梗塞。