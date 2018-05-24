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戒菸成功率3成　安南醫院助癮君子擺脫菸癮

記者黃文博／台南報導2018/05/24 10:28
▲李聰明副院長說明菸品對人體的危害。（圖／安南醫院提供，2018.05.24
▲李聰明副院長說明菸品對人體的危害。（圖／安南醫院提供，2018.05.24

菸害每年導致全世界700多萬人死亡，世界衛生組織訂每年的5月31日為「世界無菸日」，今年的主題為「菸草和心臟病」，特別強調使用菸草是冠狀動脈心臟病、腦中風、周邊動脈血管疾病等心血管疾病的最大危險因子。

台南市立安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘醫師說明，全世界人類的第一大死因就是心血管疾病，其中一手菸與二手菸的暴露就造成了其中12％，這是僅次於高血壓所導致心血管疾病的第二大病因。

安南醫院心血管中心李聰明副院長說明，臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發阻塞會造成缺血性心臟病與急性心肌梗塞。

李聰明說，美國疾病管制局出版的菸害報告亦指出，男女性吸菸者則比非吸菸者有高達2到6倍的心血管疾病死亡風險，而暴露於二手菸者也會提升20到60％心血管疾病死亡之危險性。

安南醫院配合國家戒菸政策，並於二年前通過急性冠心症的品質認證，針對所有因急性冠心症入院的病患，若為吸菸個案就會直接會診戒菸團隊，再由戒菸醫師或衛教師前往訪視與衛教，自104年起至今共有144位個案，在不用戒菸藥物僅用衛教的方式，三個月的戒菸成功率近30％，六個月的戒菸成功率為23％，成效相當良好。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字李聰明尼古丁安南醫院世界無菸日
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