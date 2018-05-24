今日廣場》帥猴子／ 真心話大冒險　淺談電影評分網站

到底如何評價一部電影的好壞? 評分網站差就一定是爛片嗎? 許多觀眾在觀影前習慣以評分網站的分數來評定或是決定是否觀看該電影，筆者對於評分網站的分數一直抱持著觀望的態度，畢竟大多觀眾看完並不會特地上去網站做評分的動作，會去評分網站評分的人通常是對電影接觸較深的影評、粉絲還有電影宣傳方，與進戲院的觀眾基數完全無法相提並論。

截至上周末為止，國外各大評分網站中，「爛番茄」 127 個評分中對於「真心話大冒險」這部電影的新鮮度僅有 14% ，其中只有 18 個新鮮( fresh )評價，高達 109 個腐爛( rotten )評價，觀眾評分僅 19% 喜歡；「 Metacritic 」在 33 條評論中得分為 35 ；「 IMDB 」在 7009 個評分中，得到 4.7分 的評價(滿分 10 )，很明顯不論是哪個評分網站都是普遍糟糕的評價。

舉例來說，一部破千萬觀影人次的熱門片可能評分樣本數不到 1 萬，僅靠著不到千分之一的極少數評分來評價一部電影，它能代表多數觀眾的評價嗎？這部分就見仁見智了；反之在基數少的情況下，控制評價分數是件容易的事情，只要宣傳稍微 push 一下評分就能飛天了，有時候評分也是宣傳下的產物。筆者還是老話一句，電影只有自己實際看過的評價才是最準的，網路的評分僅供參考。

★以下有雷，慎入

只要與惡魔相關的事物，美國觀眾、西方人會更加嚴肅看待，這與他們的信仰有關，而電影在結尾做了一個大膽的嘗試，主角們雖然努力阻止遊戲的進行，但到最後終究是徒勞一場，眼看只能做出決定，是要選擇犧牲小我拯救全世界，還是選擇和身旁重要的人一起活下去? 而主角最後選了後者，並以短片的形式將所有觀看 Youtube 的觀眾拖進來加入這場被惡魔詛咒的遊戲。

這樣有點向惡魔屈服的結局與多數影評、理想派觀眾的預期明顯不合，並認為片中角色做得事情是愚蠢、自私的，其實我們已經習慣大多電影角色那種犧牲小我、拯救世界的精神和胸懷；本片角色雖然現實了點，但想存活、保護重要的人也是人之常情，筆者認為這部並沒有像一些評價所說的一文不值。

帶著玩一場真心話大冒險遊戲的心情進場，娛樂性足夠且電影的帶入感很強，滿享受這樣的氣氛過程，片中也穿插不少笑點，看著角色如何應對危機非常有趣。以電影走向來看，惡魔如果又被同樣的驅魔SOP幹掉那就太無趣了，邪不勝正已經是老梗，對於這樣意外性的 BAD END 筆者是滿驚喜的。它不是國外影評觀眾眼中的好電影，但大膽、新穎又富娛樂性，至少對這部的感受和全場觀眾的反應上來看，國外網站的評分僅供參考。

●作者：帥猴子／票房分析專家＆非專業影評

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