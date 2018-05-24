5歲孫女遭虐「肛裂」慘死　阿嬤舌戰網友：你懂個屁啊！

彰化縣田尾鄉一名年僅 5 歲的女童，疑似遭到照顧她的楊姓姨丈虐打，22 日被緊急送往醫院救治。醫生發現，女童不僅頭部遭鈍器重擊，肛門也有裂傷，懷疑遭人凌虐性侵，經搶救後仍在昨（ 23 ）日下午宣告不治，令外界不勝唏噓。女童的阿嬤事後也在臉書發文，字句中卻處處袒護女兒（女童阿姨），不滿外界將她視為共犯，甚至怒嗆網友：「我們家的家務事輪不到你來教！」

阿嬤在臉書分享女童遭虐死的新聞，氣憤寫下「明明就是姨丈打的為甚麼記者要亂寫」，對於外界將女兒視為共犯表達不滿，並指出女兒同樣慘遭楊男毒手，「你能體會我女兒也被家暴的痛嗎，啃。你懂個屁啊！」此話一出，掀起大批網友撻伐，認為就算女兒被家暴，不代表孫女就該活活被虐死，一家人當下更不該漠視，怒轟「不出手相救，你們全部都是共犯！」

面對網友輪番質疑，阿嬤先是回擊「我們家的家務事輪不到你來教」，又強調「你憑什麼說他被性侵，你是法官嗎，還是醫生，報告都還沒出爐，你是神嗎？」似乎對孫女的死漠不關心，也讓網友傻眼嘆「這到底是什麼家庭？我已經氣到不知說什麼了！求你們一家全部不要再生了，可憐的孩子去當天使也好，活在你們家，就是地獄！」

事實上，女童家庭十分複雜，生母在 17 歲時生下她後便和生父分手，將女童交由姊姊、姊夫領養，並另組家庭，和現任丈夫育有一子；而女童生父也另交女友，偶爾會將女童接過來照顧幾天。至於阿嬤則有過 2 段婚姻，除了女童阿姨、女童生母外，還另有 3 名孩子，年紀最小的僅 3 歲。

經檢方調查，楊男坦承動手施虐，指出當時因女童無法精確背出阿姨的手機號碼，一時情緒失控才會抓起女童的頭猛撞桌角；至於肛裂部分，目前仍無法確認是否遭性侵。檢方現已將楊男「殺人未遂」罪名變更為「殺人罪」，並以有逃亡、串供之虞為由，向彰化地院聲請羈押禁見獲准。