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政治

蘇起：大陸正考慮發給台灣人身分證

記者陳弘志／台北報導2018/05/24 10:34
▲前國安會祕書長蘇起（中）。（資料照／《POP撞新聞》提供）
▲前國安會祕書長蘇起（中）。（資料照／《POP撞新聞》提供）

台北論壇董事長蘇起今(24)日表示，根據大陸權威學者情資，大陸當局正考慮發給台灣人身分證。

蘇起在本月初率領台北論壇訪問團前往北京，訪問國台辦主任劉結一，並與大陸對台智庫交流，大陸目前正考慮發給台灣人「大陸身分證」。

蘇起說，台灣民眾前往大陸唸書、教書或經商，如果遭到蔡政府處分，導致無法回台，或是不願返台，大陸目前考慮核發對岸的身分證給這些人士。

在台獨議題方面，大陸學者表示，如果美國介入支持台獨，中方會不習一切代價開戰，即使明知美國的軍力比目前的中國更強大，但如果集中在東亞戰爭（台灣），大陸仍有勝算。

這名大陸學者表示，中國大陸的總體軍力當然無法與美國相比。但是，大陸在東亞地區有自己的優勢。如果中美因為台灣開戰，大陸會傾全國之力來對付美國。所以，一旦北京因為蔡政府碰觸台獨底線而被迫動武，美國是不是要以軍事力介入台海，恐怕還會深入考量。

至於在日本方面，大陸學者說，釣魚台領土爭端目前已不在中日議題上突出。當美國喊出印太戰略時，日本並不積極。尤其最近中美貿易爭端，日本並未選邊站。種種跡象顯示，日本樂於與大陸改善關係，隨著中共總理李克強的訪日，中日關係也將獲得改善。

大陸學者指出，北京當局對於蔡政府雖然「還未關門上鎖」，但基本上不抱持任何希望。

關鍵字蘇起兩岸李克強蔡政府身分證
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