蘇起：大陸正考慮發給台灣人身分證

台北論壇董事長蘇起今(24)日表示，根據大陸權威學者情資，大陸當局正考慮發給台灣人身分證。

蘇起在本月初率領台北論壇訪問團前往北京，訪問國台辦主任劉結一，並與大陸對台智庫交流，大陸目前正考慮發給台灣人「大陸身分證」。

蘇起說，台灣民眾前往大陸唸書、教書或經商，如果遭到蔡政府處分，導致無法回台，或是不願返台，大陸目前考慮核發對岸的身分證給這些人士。

在台獨議題方面，大陸學者表示，如果美國介入支持台獨，中方會不習一切代價開戰，即使明知美國的軍力比目前的中國更強大，但如果集中在東亞戰爭（台灣），大陸仍有勝算。