豬哥亮女兒淪打工仔　為「這件事」奔波兩天

豬哥亮女兒謝金晶現年32歲，近日擔任「南區國稅局報稅e化活動大使」，談起三年前報稅初體驗，忙著跑國稅局、區公所灰頭土臉，耗時兩天才報稅完成，對一向未達報稅門檻的她而言，猶如成年禮！而近來籌備新專輯外，也將再度嘗試戲劇演出，謝金晶說：「目前有幾個劇本正在考慮中，想挑戰顛覆乖乖女形象！」

自從豬哥亮過世後，謝金晶坦言成長許多，許多事情自己面對，希望老爸在天上不要掛心。過往謝金晶經濟來源，以打工賺錢為主，一直都未達報稅門檻，三年前出道終於有能力報稅，心情期待又緊張，謝金晶笑說：「因為對數字我很不靈光，為了報稅，節省等待時間，當天我還跟家人借機車。」沒想到一到現場，人潮眾多，像看演唱會的壯觀，因自己不懂又忘記帶證件，結果花了兩天時間，在國稅局與區公所間奔波，搞得灰頭土臉，但自己覺得很有成就感，感覺像是成年禮，經過報稅儀式，忽然間就轉大人了，很有成就感！