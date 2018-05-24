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娛樂

豬哥亮女兒淪打工仔　為「這件事」奔波兩天

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/24 10:36
▲謝金晶受邀擔任「報稅e化活動大使」。（圖／豪記唱片提供, 2018.05.23）
▲謝金晶受邀擔任「報稅e化活動大使」。（圖／豪記唱片提供, 2018.05.23）

豬哥亮女兒謝金晶現年32歲，近日擔任「南區國稅局報稅e化活動大使」，談起三年前報稅初體驗，忙著跑國稅局、區公所灰頭土臉，耗時兩天才報稅完成，對一向未達報稅門檻的她而言，猶如成年禮！而近來籌備新專輯外，也將再度嘗試戲劇演出，謝金晶說：「目前有幾個劇本正在考慮中，想挑戰顛覆乖乖女形象！」

自從豬哥亮過世後，謝金晶坦言成長許多，許多事情自己面對，希望老爸在天上不要掛心。過往謝金晶經濟來源，以打工賺錢為主，一直都未達報稅門檻，三年前出道終於有能力報稅，心情期待又緊張，謝金晶笑說：「因為對數字我很不靈光，為了報稅，節省等待時間，當天我還跟家人借機車。」沒想到一到現場，人潮眾多，像看演唱會的壯觀，因自己不懂又忘記帶證件，結果花了兩天時間，在國稅局與區公所間奔波，搞得灰頭土臉，但自己覺得很有成就感，感覺像是成年禮，經過報稅儀式，忽然間就轉大人了，很有成就感！

而男模出身的邱孟昊，也受邀擔任「南區國稅局報稅e化活動大使」，他談起當年報稅初體驗，在國稅局像鬼打牆般團團轉，頻頻被打臉！近日他忙於國片《編號174錯命逆行》宣傳，演藝圈浮沉多年，終於擔任男主角，邱孟昊打趣說：「在電影院看到自己的海報，有時還會覺得在做夢嗎？」甚至還會捏捏自己的手，證明是真實的。


▲演員邱孟昊擔任報稅大使，提醒大家要在截止期限內記得報稅。（圖／南區國稅局提供, 2018.05.23）

對報稅恐懼的謝金晶、邱孟昊兩人，擔任這次報稅的活動大使，提到報稅e化，兩人都直呼：「太方便了，超實用的懶人包，一指即搞定，大家都可做報稅達人，5月31日報稅即截止，要把握時間喔」。

關鍵字謝金晶豬哥亮邱孟昊報稅
真心話大冒險　淺談電影評分網站鐵肺天后開嗓　高音竟震飛鑽石項鍊

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