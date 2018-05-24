鴻海FII陸上市開始申購 戰略配售引關注

（中央社記者張淑伶上海24日電）鴻海旗下工業富聯即將在中國大陸A股上市，今天起開始網上和網下申購。這次工業富聯還採取戰略配售，中國3大網路公司百度、阿里巴巴和騰訊有可能成為戰略投資人。

富士康工業互聯網（工業富聯；FII）首次公開發行（IPO），23日公布發行價格為人民幣13.77元，發行股數不超過約19.69億股，估計可募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1290億元）。發行方式70%是網上、網下申購，30%是A股市場已數年未見的戰略配售。

戰略配售是向戰略投資者定向配售，根據中國證券發行承銷與管理辦法，IPO在4億股以上的，可以向戰略投資者配售股票。