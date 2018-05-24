大型群聚活動安全 花蓮縣自治條例規範

花蓮縣政府對於大型群聚活動安全管理極為重視，為避免大量民眾聚集時因場地、設施不完備或秩序混亂等因素導致意外事故發生造成重大傷亡，訂定「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，規範民眾在辦理聚集人數達1000人以上的相關大型群聚活動時，主辦者應於活動前，訂定相關活動安全工作計畫、投保公共意外責任險，並向花蓮縣政府報備或申請許可後始得辦理。

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）鑑於新北市八仙塵爆事故造成傷亡，花蓮縣政府訂定大型群聚活動安全管理自治條例，保障民眾參與活動的安全；未經事先報備或許可即自行辦理大型群聚活動，最高可處新台幣10萬元罰鍰。

授權相關安全單位於活動期間，得進行相關稽查；若查有嚴重影響公共安全情形時，得命其停止辦理活動，以確保參與民眾安全。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，此自治條例共計19條，已於4月11日經內政部核定，並已公告，將於11月8日施行。

條例訂有罰鍰，例如未經事先報備或許可即自行辦理大型群聚活動，可處4萬至10萬元罰鍰，並命其改善或停止辦理；如未配合者，可按次處罰。

未依活動安全維護計畫落實大型群聚活動自主管理者，可處1萬至4萬元罰鍰；致發生重大事故者，可處8至10萬元罰鍰等。

花蓮縣政府將嚴格要求各私法人、團體或自然人、機關、學校等舉辦大型活動時，主辦單位應主動依「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」相關規定，實施活動安全管理，以維護民眾安全。（編輯：方沛清）1070524