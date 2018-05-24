投資型保單稱保證保本　10年後卻倒賠　南山人壽這麼說

針對有民眾向媒體投訴指稱南山人壽1檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的投資型保單，當初宣稱「保證保本」及「最高鎖利」，沒想到10年期滿發現沒有保本還倒賠，質疑南山人壽行銷口號誤導。對此，南山人壽今（24）日回應表示，該保單所連結的結構型債券投資標的，到期時將保證期滿淨值為此投資標的投資期間的歷史最高淨值，皆有依約履行，而保險商品所收取的費用於條款及相關文件皆有載明及揭露。

此外，南山人壽強調，該結構型債券期滿前皆會寄發通知予保戶，若保戶未申請投資組合變更或投資標的轉換，南山人壽將依條款約定轉入貨幣型基金，但並不影響該結構型債券期滿淨值為此投資標的投資期間歷史最高淨值的保證。