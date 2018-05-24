投資型保單稱保證保本　10年後卻倒賠　南山人壽這麼說

針對有民眾向媒體投訴指稱南山人壽1檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的投資型保單，當初宣稱「保證保本」及「最高鎖利」，沒想到10年期滿發現沒有保本還倒賠，質疑南山人壽行銷口號誤導。對此，南山人壽今（24）日回應表示，該保單所連結的結構型債券投資標的，到期時將保證期滿淨值為此投資標的投資期間的歷史最高淨值，皆有依約履行，而保險商品所收取的費用於條款及相關文件皆有載明及揭露。
此外，南山人壽強調，該結構型債券期滿前皆會寄發通知予保戶，若保戶未申請投資組合變更或投資標的轉換，南山人壽將依條款約定轉入貨幣型基金，但並不影響該結構型債券期滿淨值為此投資標的投資期間歷史最高淨值的保證。
根據《蘋果》報導，一名曾是南山人壽業務員的葛姓男子投訴，南山人壽2008年1檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的投資型保單，並強調「保證保本」及「最高鎖利」，由於覺得這商品很優惠，除推薦親朋好友購買，自己也有買，沒想到10期滿後才發現退回的金額比本金還低，根本沒有所謂的「保證保本」，甚至無法滿足「最高鎖利」的承諾。
他就提到，2008年正是金融海嘯，金融市場處在最低點，每月定期定額投入報酬率應頗高，但自己客戶的投資型保單，期滿後領回的資金卻僅比投入本金微微略高，詢問南山人壽也無法清楚交代報酬如何計算，僅說每3個月都會寄發對帳單給客戶，但對帳單卻找不到最高點在何時？當時淨值多少？他質疑南山人壽利用行銷口號誤導民眾，因此，他也向金管會提出檢舉。