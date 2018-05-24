不滿南海軍事化　美軍將解放軍踢出環太平洋軍演

根據《華爾街日報》報導，美方官員透露，五角大廈內部討論數週後，國防部長馬提斯（ Jim Mattis ）做出解放軍不應參加本屆環太軍演的結論，表達對中國大陸執意將南海軍事化的不滿。不過，此舉恐怕讓美中談判化解貿易戰之際加劇緊張關係。

美國媒體報導，由於不滿中國大陸持續將南海軍事化，美軍將取消邀請解放軍參加今年的環太平洋軍演（ RIMPAC ）。中國大陸官員對此表示，這是輕率的決定，無助中美相互了解。

針對美方取消邀請參加環太平洋軍演，中國大陸外交部長王毅與美國國務卿蓬佩奧（ MikePompeo ）在華府會談，會後表示：「我們認為那是非常不具建設性的舉措，那也是個輕率的決定，無助中美相互了解。」

2017 年 3 月，美國聯邦眾議員約霍（ Ted Yoho ）曾在「國家利益」（ National Interest ）期刊網站上撰文指出，五角大廈不該再邀請解放軍參與 2018 年的環太軍演，因為 2014 年參加軍演時，中國大陸同一時間卻在南海建設島礁。

這不是近年來美國取消邀請他國參加環太平洋軍演。2014 年爆發克里米亞危機後，美國便不讓支持烏克蘭民兵的俄羅斯參加環太軍演。

兩年一度的環太平洋軍演始於 1971 年，當時是由美國、英國、紐西蘭、澳洲、加拿大等國家共同舉辦，演習目的在提供各國軍隊訓練機會，建立太平洋海域的安全機制，以確保海上重要交通線暢通與太平洋地區的穩定，參與國家已擴大至 26 國。

今年軍演預定 6 月下旬展開。這項號稱全球規模最大海軍演習一般以夏威夷珍珠港為主場，時間長達數周，台灣則是從未獲邀參加軍演。