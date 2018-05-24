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中央社

考量經濟成長通膨升溫 Fed可能很快升息

中央社2018/05/24 10:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，考量經濟成長力道和通膨逐漸走揚，可能「很快」就會調升主要利率。

法新社報導，這似乎是Fed將在下個月升息的明確訊息，一如金融市場預期。

根據制定政策的聯邦公開市場委員會（FederalOpen Market Committee）5月1至2日的會議紀錄，即使通膨「適度」高於2%目標，只要漲勢是「暫時性的」，Fed就會繼續採取逐漸升息的作法。

會議紀錄說，「多數與會者」贊同，假如經濟表現持續符合預期，「可能很快就會來到委員會採取下一步的適當時機」。

聯準會上一次調升聯邦資金利率是在3月，將目標區間調高到1.50%至1.75%，為2015年12月以來第6度升息。

外界預期聯準會今年還會升息至少2次，不過市場正密切關注聯邦公開市場委員會可能更積極對抗通膨的跡象；通貨膨脹長久以來持續低於2%目標，最近終於達到這項目標。

官員表示，儘管通貨膨脹最近走揚，現在要下結論說通膨會維持在目標水準仍「為時過早」，因為通膨近幾年來都低於2%目標。

有些人說，通膨可能會「適度高於」2%目標。

不過，根據會議記錄說，「通膨暫時適度高於2%，也符合委員會的對稱通膨目標」。

事實上，通膨有一段時期略高於目標水準，可能有助「定錨」（anchoring）通膨預期。

這對貨幣政策至關重要，因為預期價格下跌會削弱經濟活動。

不過，會議記錄也說，在聯準會還須升息多少次這方面，與會者仍「意見分歧」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070524

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