考量經濟成長通膨升溫 Fed可能很快升息

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，考量經濟成長力道和通膨逐漸走揚，可能「很快」就會調升主要利率。

法新社報導，這似乎是Fed將在下個月升息的明確訊息，一如金融市場預期。

根據制定政策的聯邦公開市場委員會（FederalOpen Market Committee）5月1至2日的會議紀錄，即使通膨「適度」高於2%目標，只要漲勢是「暫時性的」，Fed就會繼續採取逐漸升息的作法。

會議紀錄說，「多數與會者」贊同，假如經濟表現持續符合預期，「可能很快就會來到委員會採取下一步的適當時機」。