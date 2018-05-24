經濟部看夏季供電 沒有問題

他說，按規劃6月上半個月備轉容量率都可以超過6%，下半個月還有其他機組歲修完成，還會比6%更好；「6月份供電看起來是OK的」，但整個夏季供電還是要看氣溫的變化狀況。

5月台電就發生多起饋線故障跳電事件，外界擔心夏季用電高峰來臨，供電恐成問題，今天列席經委會的經濟部次長龔明鑫會前受訪表示，夏季供電理論上「沒有問題」。

立法院經濟委員會今天審查「社會企業發展條例草案」等及處理有關經濟部及所屬主管預算凍結案、公平交易委員會預算凍結案等。

（中央社記者林孟汝台北24日電）近期跳電事件頻傳，經濟部次長龔明鑫今天表示，按規劃6月上半個月備轉容量率都可以超過6%，下半個月有其他機組歲修完成，還會比6%更好，夏季供電理論上「沒有問題」。

龔明鑫指出，台電核二廠2號機若歸隊，對供電會有幫助。台電再轉的相關資料都已準備好了，現在等原子能委員會再次檢驗及檢查，如果沒有問題就可以再轉，需要調整就再調整。

至於瑞士洛桑管理學院2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名。龔明鑫表示，所有的經濟改革都有空窗期，勞基法修正外資有不同看法，但勞基法修正是勞資雙贏的方式，假以時日可以看到成效。

他說，排名退步雖不是十足反映真實，其他國家的進步也是相對性，這也表示台灣要更加油，經濟部也會更加努力。（編輯：張均懋）1070524