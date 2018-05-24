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娛樂

高音震飛505萬鑽石項鍊　鐵肺小天后魅力驚人

娛樂中心／綜合報導2018/05/24 10:38
▲美國小天后亞莉安娜歌唱實力驚人。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.23）
▲美國小天后亞莉安娜歌唱實力驚人。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.23）

24歲美國樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）以招牌的「鐵肺金嗓」征服粉絲的心，日前她受邀在「告示牌」音樂獎表演，身上配戴一只價值16.9萬美元（約台幣505萬元）的鑽石項鍊，也許是她的高音太驚人，演唱到一半，她脖子上的鑽石項鍊竟當場被震斷，項鍊還飛到台下，不見蹤影。

據《紐約郵報》報導，2018告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）20日在賭城舉行頒獎典禮，小天后亞莉安娜是表演嘉賓之一，她當天佩戴「Djula」45克拉鑽石項鍊，演唱金曲〈No Tears Left to City〉，誰知道演唱到中後段時，她的鐵嗓居然震斷這條價值16.9萬美元的鑽石項鍊，項鍊還拋飛到台下。

「Djula」公關事後證實此事，並表示：「我們公司贊助許多名人明星佩戴珠寶，但亞莉安娜演唱震斷項鍊的情況，前所未見；急壞了眾多保全，趕快在舞台四周尋找，幸好在頒獎典禮結束前一刻，鑽石項鍊找到了。」看來小天后的「海豚音」魅力如此震撼，連鑽石項鍊也抵擋不住她的鐵嗓威力。


▲亞莉安娜配戴鑽石項鍊高歌。（圖／翻攝YOUTUBE , 2018.05.23）


▲沒想到演唱快結束時脖子上的項鍊竟不翼而飛。（圖／翻攝YOUTUBE , 2018.05.23）

關鍵字美國亞莉安娜告示牌項鍊
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