高音震飛505萬鑽石項鍊　鐵肺小天后魅力驚人

24歲美國樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）以招牌的「鐵肺金嗓」征服粉絲的心，日前她受邀在「告示牌」音樂獎表演，身上配戴一只價值16.9萬美元（約台幣505萬元）的鑽石項鍊，也許是她的高音太驚人，演唱到一半，她脖子上的鑽石項鍊竟當場被震斷，項鍊還飛到台下，不見蹤影。

據《紐約郵報》報導，2018告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）20日在賭城舉行頒獎典禮，小天后亞莉安娜是表演嘉賓之一，她當天佩戴「Djula」45克拉鑽石項鍊，演唱金曲〈No Tears Left to City〉，誰知道演唱到中後段時，她的鐵嗓居然震斷這條價值16.9萬美元的鑽石項鍊，項鍊還拋飛到台下。