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幸福人壽掏空款海外還有60億　金管會透過仲裁有望追回

記者顏真真／台北報導2018/05/24 11:25
▲幸福人壽前董事長鄧文聰等人掏空公司海外資產4.3384億美元 (約新台幣133億元)，金管會表示，保險安定基金已取回2.4億美元資產，剩餘1.9384億美元經聲請仲裁，也獲全部勝訴的仲裁判斷，將辦理後續執行程序，設法追回。（圖／NOWnews資料照）
▲幸福人壽前董事長鄧文聰等人掏空公司海外資產4.3384億美元 (約新台幣133億元)，金管會表示，保險安定基金已取回2.4億美元資產，剩餘1.9384億美元經聲請仲裁，也獲全部勝訴的仲裁判斷，將辦理後續執行程序，設法追回。（圖／NOWnews資料照）

幸福人壽前負責人鄧文聰等人涉嫌掏空公司海外資產4.3384億美元（約新台幣約133億元），金管會表示，已將相關不法事證移送檢調機關偵辦，目前保險安定基金也已取回幸福人壽約2.4億美元資產，剩餘1.9384億美元資產經聲請仲裁，也已獲全部勝訴的仲裁判斷，將持續辦理後續執行程序，予以追回。

鄧文聰被控掏空公司資產，一審重判28年、二審改判26年，三審最高法院合議庭認定鄧文聰違反證交法加重背信罪、判刑10年，須入監執行，併科罰金3億5000萬元。

而鄧文聰掏空幸福人壽案，金管會也緊盯追債，根據金管會了解，鄧文聰掏空幸福人壽133億元中，有一部分藏在「渣打銀行」、一部分藏在瑞士盈豐銀行（EFG），而金管會也委託保險安定基金接管幸福人壽，並對 EFG 提出仲裁，日前仲裁已經判定保險安定基金獲勝。

金管會主委顧立雄23日在立法院財委會也表示，在133億元資產中，有53億元在渣打銀行，80億元藏在 EFG，經過安定基金努力追討，渣打銀行部分已經追回；EFG 中20億元也已返還，還有60億元在 EFG 尚未討回。

顧立雄進一步指出，由於這筆錢當時帳戶開在香港，保管銀行 EFG 設在新加坡，但這家銀行是一個瑞士銀行, 雖然現在仲裁打贏了，但還要依照法定程序與途徑索回，已經請保險安定基金多多努力。

金管會也說明，目前保險安定基金已取回幸福人壽約2.4億美元（約新台幣73億元）資產，剩餘1.9384億美元（約新台幣60億元）資產經聲請仲裁，亦已獲全部勝訴的仲裁判斷，保險安定基金立刻持續辦理後續執行程序中。

另保險安定基金對相關涉案人員辦理民、刑事訴訟事宜，其中就鄧文聰違背職務向香港渣打銀行質押借款部分，業經最高法院在2017年12月20日判決維持鄧文聰有期徒刑10年，併科罰金新台幣3.5億元定讞，金管會會將持續督促保險安定基金積極辦理訴追，以嚴懲不法，端正金融秩序。

關鍵字幸福人壽金管會顧立雄鄧文聰渣打銀行
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