〈財報〉Ralph Lauren財報亮眼 毛利率高

如同奢侈品牌 Tapestry (TPR-US) 和 PVH (PVH-US)，總部位於紐約的 Polo 也開始維護品牌形象，退出部分百貨公司專櫃，減少折扣項目。

著名奢侈品牌 Polo Ralph Lauren (RL-US) 週三 (23 日) 公布財報喜訊，至少連續 8 個季度獲利高於分析師預期。財報大略敘述成本的削減及售價的維護，導致整體集團的財務復甦。Polo 週三股價上漲 14.34% 來到 133.33 美元，自 2015 年 11 月以來的新高。

雖然營收下滑 2%，Polo RL 提道，這是維護品牌、維護原始售價、提高通路、及提高銷售質量的有效犧牲，也較預期的 -8% 至 -10% 來的少許多。然而，營業利潤卻成長，從去年同期的 8.9 億美元上升至目前的 9.09 億美元。

主要的營收下滑為美國的 -14%，但歐洲營收成長 13% 而 亞洲也成長 17%。

Polo RL 2017 年報顯示：

毛利成長 290 個百分點，至 60.8%。

EPS 純益比為每股 1.97 美元，較去年同期的 -1.20 美元高。

每產品線營收較去年成長 16%。

行銷成本上漲 10%。

90% 產品維持在 9 個月的交貨時間內。

庫存量降低 4%。

今年 5 月份已任職 Polo Ralph Lauren 執行長一年的 Patrice Louvet，行銷手法特殊，使用「影響力人物」如 Emma Watson 和歌手 Jay-Z 等代言公司服裝提高品牌價值。

前執行長 Stefan Larsson 不但使 Gap (GPS-US) 旗下的 Old Navy 品牌成長，也幫助了 Polo 實現獲利的提升，但因與創始人 Ralph Lauren 略有意見不合而離職。Louvet 之前任職於 P&G (PG-US)。

Polo 提道，預計將通過在 Instagram、Snapchat (SNAP-US) 和其他社群媒體提高普光度及行銷投入，改善所有地區的銷售趨勢，並在 2019 財務年實現在線銷售的增長。