華通首季不畏淡季 法人估6月起訂單加溫

華通今天股價走強，盤中上漲逾3%，最高至34.25元，早盤就爆出1.5萬張的大量，已逼近昨日收盤1.8萬張的成交量。

華通首季單季毛利率14.3%，優於去年同期13.1%，稅後淨利新台幣4.82億元，每股盈餘(EPS) 0.4元，年增約20.9%，在整體手機市場買氣降溫，加上美系客戶庫存調整影響下，表現相對亮麗。

（中央社記者江明晏台北24日電）PCB大廠華通首季不畏傳統淡季衝擊，法人指出，華通6月起訂單開始加溫，除美系客戶電池管理模組的需求量增，陸系手機相機模組規格提升的需求應用也增加。

展望第2季，法人指出，華通目前能見度依然不高，且市場上美系客戶部分產品出貨遞延傳言不斷，整季狀況還是要看客戶實際拉貨而定，恐壓縮公司單季營運表現。

因主要行動裝置新品集中下半年推出，法人預估，華通第2季末各客戶新產品會陸續量產，第3季產能利用率應可回升。

產能擴充部分，法人推估，華通今年產能擴充主要是在重慶廠HDI及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠區目前已完成增加高階HDI產能約8至10萬平方英尺擴充，預期除滿足美系客戶傳統旺季需求外，也增加未來陸系訂單的供貨彈性。

至於軟硬複合板，法人推估，華通今年約新增20至30%產能，主要著眼包括今年美系客戶電池管理模組，無線耳機、以及陸系客戶鏡頭模組規格提升。

法人表示，上半年受到美系客戶手機淡季影響產能較鬆，預計6月起訂單開始加溫，除了美系客戶電池管理模組的需求量增加外，中國客戶的智慧型手機在相機模組規格提升的需求應用日增。

法人評估，華通未來除了穩固既有美系客戶的市占率外，在軟硬複合板的應用領域將隨著中國客戶智慧型手機穩定成長的趨勢下受惠，在下半年PCB傳統旺季來臨後，營運成長可期。（編輯：楊玫寧）1070524