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全球暖化威脅生計 研究：恐使米營養流失

中央社2018/05/24 10:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社佛州坦帕23日綜合外電報導）科學家今天警告，燃燒化石燃料導致二氧化碳排放量增加情況下，米將喪失部分蛋白質和維生素含量，使得數以百萬計民眾面臨營養不良風險。

法新社報導，這項刊登在「科學先端」（ScienceAdvances）期刊的報告指出，這項變化對以米飯為主食的東南亞衝擊尤其嚴重。

研究的共同作者、美國華盛頓大學（Universityof Washington）流行病學教授德魯諾斯基（AdamDrewnowski）說：「我們發現全球暖化、氣候變遷、特別是溫室氣體二氧化碳，會影響我們吃的植物的營養含量。」

「這會對米飯為主食的國家造成破壞性影響。這些國家約70%卡路里和大部分營養來自米飯。」

缺乏蛋白質和維生素會導致發育遲緩、先天缺陷、腹瀉、感染和夭折。

德魯諾斯基表示，風險最大的國家包括那些米飯消耗量最大和國內生產毛額（GDP）最低國家，像是緬甸、寮國和柬埔寨。

這項研究是根據日本和中國的實地調查，模擬到了本世紀下半葉大氣中的二氧化碳濃度，預估達568至590ppm。目前剛剛超過400ppm。

實驗中，將18種不同品種的水稻種在開放田地，這塊區域外用17公尺寬的八邊形塑膠管圍住，釋放額外的二氧化碳。

研究人員發現，生長在二氧化碳濃度高的環境下，米內含的鐵、鋅、蛋白質和維生素B1、B2、B5和B9全都減少，這些營養成分有助身體將食物轉換成能量。

與現在的二氧化碳環境相比，蛋白質含量平均下降10.3%，鐵下降8%，而鋅下降5.1%。

維生素B6和鈣未受影響，且多數品種的維生素E增加。

研究指出，二氧化碳多寡會影響植物結構和生長、增加碳水化合物含量以及減少蛋白質和礦物質含量。

研究人員表示，二氧化碳濃度越高意味著越少接觸氮，這也會影響維生素含量。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070524

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