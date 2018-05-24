台美建築藝術展 將對談雙城故事

（中央社記者曹宇帆洛杉磯23日專電）由駐洛杉磯辦事處台灣書院舉辦的「雙城故事：台美建築藝術展」，10日開幕後，將在6月2日下午2時至4時，舉行題為「想像的城市」對談。
根據駐洛杉磯辦事處台灣書院發布的新聞稿，對談將邀請童書作家連宏毅（Henry Lien）與策展人賴彥吉（Jimenez Lai）出席，帶領觀眾走入奇幻小說與電影中的場景，在想像的城市中體驗天馬行空、千變萬化的創意空間。
「雙城故事：台美建築藝術展」展出賴彥吉創作的台北、洛杉磯另類模型、影像與設計圖，比較兩地城市的建築與人民的生活文化，展覽開幕以來備受好評。
為了延續相關討論，連宏毅與賴彥吉將分享文學和電影中的奇幻空間，從洛杉磯、台北穿越到「銀翼殺手」（Blade Runner）、「霍爾的移動城堡」（Howl’sMoving Castle）等想像世界，相互激盪無窮的創意。
連宏毅也是奇幻童書Peasprout Chen, FutureLegend of Skate and Sword的作者。他說，電影和文學向來就是創意建築的靈感來源，科幻電影和奇幻小說尤其創造出異常獨特的建築與城市美學，這些其實都可以作為現實都市生活的參考座標。
賴彥吉說，希望能透過多元對話，在展覽期間為參觀者提供更寬廣的角度，共同探討都市空間不足的全球議題。（編輯：陳俊碩）1070524