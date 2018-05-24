台美建築藝術展 將對談雙城故事

（中央社記者曹宇帆洛杉磯23日專電）由駐洛杉磯辦事處台灣書院舉辦的「雙城故事：台美建築藝術展」，10日開幕後，將在6月2日下午2時至4時，舉行題為「想像的城市」對談。

根據駐洛杉磯辦事處台灣書院發布的新聞稿，對談將邀請童書作家連宏毅（Henry Lien）與策展人賴彥吉（Jimenez Lai）出席，帶領觀眾走入奇幻小說與電影中的場景，在想像的城市中體驗天馬行空、千變萬化的創意空間。

「雙城故事：台美建築藝術展」展出賴彥吉創作的台北、洛杉磯另類模型、影像與設計圖，比較兩地城市的建築與人民的生活文化，展覽開幕以來備受好評。