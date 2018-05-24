NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈提高警覺　高市出現首例日本腦炎南檢查賄　獎金最高1千萬元腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

古文擁抱自然 孫康宜：美年輕人找到療癒力

中央社2018/05/24 10:51
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北24日電）中國古典文學中，時常出現歌詠自然的詩詞，中央研究院院士、美國耶魯大學東亞語文系教授孫康宜認為，美國年輕人從這些詩詞作品中找到釋放壓力的療癒力量。

知名漢學家孫康宜是應唐獎基金會邀請來台，日前接受中央社專訪。

近年研究漢學的研究者越來越多，議題也越來越廣泛，孫康宜以她的新課程為例指出，像蘇東坡、謝靈運、嵇康等人對於自然環境想法的古文詩詞，讓現代壓力過大的美國年輕人從這些作品當中找到療癒力量。

孫康宜表示，現代人的壓力太大，有功成名就的壓力、物質成就的壓力，美國年輕人在研究陶淵明等人的田園隱逸文學時，反而從中找到療癒的力量。

孫康宜舉例，竹林七賢之一的嵇康主張順應自然法則，保全人的天性，積極推廣服食養生理論，這些理論也提到了當今台灣甚為流行的五穀飯養生概念。

孫康宜進一步表示，不要有過度的慾望，要保持純潔的狀態，並跟大自然和諧相處等想法，對學生而言簡直是療癒藥方，也成為她的學生研究論文「現代失衡」的討論議題。

孫康宜指出，美國漢學界關注的人與自然的關係，古典中國文學不乏相關作品，這領域可稱為「環境人文學」。她舉例，南北朝著名詩人謝靈運縱情於山水，詩作顯示求「道」的精神；陶淵明在官場失意的心境寫到詩裏面，也吸引讀者目光。（編輯：方沛清）1070524

全球暖化威脅生計 研究：恐...研華進物聯網第二階段 下半...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan