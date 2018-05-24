古文擁抱自然 孫康宜：美年輕人找到療癒力

（中央社記者余曉涵台北24日電）中國古典文學中，時常出現歌詠自然的詩詞，中央研究院院士、美國耶魯大學東亞語文系教授孫康宜認為，美國年輕人從這些詩詞作品中找到釋放壓力的療癒力量。

知名漢學家孫康宜是應唐獎基金會邀請來台，日前接受中央社專訪。

近年研究漢學的研究者越來越多，議題也越來越廣泛，孫康宜以她的新課程為例指出，像蘇東坡、謝靈運、嵇康等人對於自然環境想法的古文詩詞，讓現代壓力過大的美國年輕人從這些作品當中找到療癒力量。

孫康宜表示，現代人的壓力太大，有功成名就的壓力、物質成就的壓力，美國年輕人在研究陶淵明等人的田園隱逸文學時，反而從中找到療癒的力量。