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廣編／寵護毛小孩　心絲蟲預防重於治療

寵毛網2018/05/24 10:33
廣編／寵護毛小孩　心絲蟲預防重於治療（圖／寵毛網）
廣編／寵護毛小孩　心絲蟲預防重於治療（圖／寵毛網）
▲寵護毛小孩，心絲蟲預防重於治療。（圖／NOWnews攝）

▲寵護毛小孩，心絲蟲預防重於治療。（圖／NOWnews攝）

【記者金武鳳／台中報導】時序進入夏季，又是心絲蟲好發季節，不少飼主認為，不讓愛犬出門就沒事了。台中市中美獸醫院醫師趙瑞龍表示，其實錯了，心絲蟲是經由蚊子媒介傳播，夏天蚊蟲肆虐，蚊子分布密度越高，愛犬被叮咬而感染心絲蟲機率，相對越高。由於感染心絲蟲有致命風險，家中有毛小孩的飼主，千萬不能掉以輕心，要防範未然，才能確保毛小孩健康。

趙瑞龍指出，台灣位於亞熱帶，天氣溼熱，一年四季都會有蚊子，基本上，寵物犬感染心絲蟲的風險，一年四季都存在。只是，在心絲蟲盛行季節，根據統計，每4.5隻未進行預防投藥的寵物犬，就有1隻感染心絲蟲，比例並不低。

▲照顧毛小孩健康，預防重於治療是最高準則。（圖／NOWnews攝）

▲照顧毛小孩健康，預防重於治療是最高準則。（圖／NOWnews攝）

趙瑞龍進一步指出，可怕的是，寵物犬一旦染上心絲蟲，隨著成蟲寄生心肺等重要臟器，愛犬會出現呼吸急促，口渴或倦怠等症狀，這時，飼主常會誤以為愛犬感冒了，直到有腹水或貧血症狀，幾乎是進入中末期階段，這時再治療就很棘手，可能會有休克、死亡等風險，以致造成無法挽回憾事。

有鑑於此，趙瑞龍認為，照顧毛小孩健康，預防重於治療是最高準則，不要等到毛小孩不慎感染了，再花錢花心力去搶救，屆時，即使治好毛小孩的病，也無可避免會損及牠們的健康。至於如何預防才能百分百確保毛小孩免於感染心絲蟲風險？執業已有20餘年的趙瑞龍醫師提出「篩檢、預防投藥」並行法。

趙瑞龍說，首先當然要注意居家環境衛生，避免愛犬遭蚊子叮咬。然後，每年要帶愛犬做心絲蟲篩檢，確定愛犬是否有感染心絲蟲，再對症下藥。趙瑞龍指出，若確定愛犬感染心絲蟲，因為寄生心肺的已是成蟲，就得採取治療作為，包括注射針劑殺蟲等。只有在愛犬未受感染情況下，才能進行每月定期口服預防藥，否則沒做篩檢就貿然投藥預防，是毫無意義，既無法達到預防效果，也治不了心絲成蟲。

▲預防心蟲除了要每月定期服用，每年還要定期做「健檢」，以確保愛犬零感染。（圖／NOWnews攝）

▲預防心蟲除了要每月定期服用，每年還要定期做「健檢」，以確保愛犬零感染。（圖／NOWnews攝）

趙瑞龍以他執業20幾年的經驗，暢談心絲蟲預防藥的二三事。他說，常見的心蟲預防藥有口服、滴劑及針劑等種類。他對倍脈心的穩定與安全性最信賴，認為它是最自然且有效的口服預防藥，長期以來，開給寵物犬預防心蟲的處方中，一定會有這一味。

趙瑞龍說明，倍脈心每月一次，要按時服用，才能在心絲蟲幼蟲轉移至心臟形成成蟲過程中，有效阻斷，避免感染發病。此外，倍脈心與坊間一般心蟲預防藥的成分不同，它適合絕大部分犬隻，即使有特殊基因的牧羊犬，或懷孕犬都可以使用，同時還能驅除犬蛔蟲、鉤蟲及鞭蟲等，被大部分獸醫師所認可。

當然購買藥物前，一定要有法規常識，只要不合法，或沒有動物許可證字號的藥品，有可能是禁藥或偽藥，千萬不要購買。趙瑞龍特別提醒，預防心蟲除了要每月定期服用，每年還要定期做「健檢」，以確保愛犬零感染，才是最保險的預防之道。

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關鍵字心絲蟲狗狗預防
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