「提供膝蓋的你真是辛苦了」　美麗白貓雙腳開開氣質大

「這不應該是對待提供膝蓋給你的人的態度吧！」，美麗白貓的主人@shinbaba10崩潰表示，自家的貓咪明明有著美麗優雅的外貌，言行舉止卻總是大大地破壞外在的美好形象！

日本推主@shinbaba10近日分享了一組家中貓咪的照片，從照片中可見，原來是推主貢獻出自己的膝蓋讓自家愛貓「リリー」享用，但リリー卻用一副「YO，辛苦你了喵。」的姿態在享受著推主的膝蓋。

坐在主人膝蓋上的リリー，不只駝背，還雙腳大開，兩隻前腳舒適地擺放在肚子上，從推主的視角更是可以輕易看見兩顆赤裸裸的肉球，豪放自在的姿勢，儼然就是貓界大佬的樣子，但絲毫跟氣質外貌不相符的舉止，卻也是讓眾多網友大呼實在是太崩壞了，畢竟平時的リリー如果不要亂動，也是一隻氣質出眾又高雅的美麗白貓。

不過，推主@shinbaba10最後還是說，雖然リリー在自己腿上的樣子一點氣質都沒有，更遑論可愛度了，但可以被愛貓リリー「臨幸」翻牌選擇膝蓋，「就算被這樣子坐著我還是感到很幸福」，果然貓咪不管做什麼，對人類來說就是療癒啊！貓咪就是最好的壓力舒緩良方！

來源：@shinbaba10