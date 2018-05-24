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「提供膝蓋的你真是辛苦了」　美麗白貓雙腳開開氣質大

寵毛網2018/05/24 10:16
「提供膝蓋的你真是辛苦了」　美麗白貓雙腳開開氣質大崩壞（圖／寵毛網）
「提供膝蓋的你真是辛苦了」　美麗白貓雙腳開開氣質大崩壞（圖／寵毛網）

「這不應該是對待提供膝蓋給你的人的態度吧！」，美麗白貓的主人@shinbaba10崩潰表示，自家的貓咪明明有著美麗優雅的外貌，言行舉止卻總是大大地破壞外在的美好形象！

日本推主@shinbaba10近日分享了一組家中貓咪的照片，從照片中可見，原來是推主貢獻出自己的膝蓋讓自家愛貓「リリー」享用，但リリー卻用一副「YO，辛苦你了喵。」的姿態在享受著推主的膝蓋。

推主的愛貓リリー。（圖／@shinbaba10）

推主的愛貓リリー。（圖／@shinbaba10）

坐在主人膝蓋上的リリー，不只駝背，還雙腳大開，兩隻前腳舒適地擺放在肚子上，從推主的視角更是可以輕易看見兩顆赤裸裸的肉球，豪放自在的姿勢，儼然就是貓界大佬的樣子，但絲毫跟氣質外貌不相符的舉止，卻也是讓眾多網友大呼實在是太崩壞了，畢竟平時的リリー如果不要亂動，也是一隻氣質出眾又高雅的美麗白貓。

坐姿非常豪邁。（圖／@shinbaba10）

坐姿非常豪邁。（圖／@shinbaba10）

兩隻前腳舒服地放在肚子上。（圖／@shinbaba10）

兩隻前腳舒服地放在肚子上。（圖／@shinbaba10）

嫵媚地回眸一笑。（圖／@shinbaba10）

嫵媚地回眸一笑。（圖／@shinbaba10）

不過，推主@shinbaba10最後還是說，雖然リリー在自己腿上的樣子一點氣質都沒有，更遑論可愛度了，但可以被愛貓リリー「臨幸」翻牌選擇膝蓋，「就算被這樣子坐著我還是感到很幸福」，果然貓咪不管做什麼，對人類來說就是療癒啊！貓咪就是最好的壓力舒緩良方！

平時是一隻可愛又美麗的白貓。（圖／@shinbaba10）

平時是一隻可愛又美麗的白貓。（圖／@shinbaba10）

跟同伴玩耍。（圖／@shinbaba10）

跟同伴玩耍。（圖／@shinbaba10）

空中定格之術。（圖／@shinbaba10）

空中定格之術。（圖／@shinbaba10）

也是有相親相愛的時候～（圖／@shinbaba10）

也是有相親相愛的時候～（圖／@shinbaba10）

跟氣質外貌完全不符合的坐姿。（圖／@shinbaba10）

跟氣質外貌完全不符合的坐姿。（圖／@shinbaba10）

來源：@shinbaba10

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字坐姿崩壞白貓貓咪
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