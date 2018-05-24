永大爆經營權爭奪戰 市場派公司派正面交鋒

市場派對目前永大經營團隊，提出在中國大陸業績下滑、用人不當導致員工離職、投標案件減少等三大缺失，認為公司經營出現問題，希望獲得小股東支持。市場派強調，公司董事會及經營階層勢必要調整，未來進入董事會會保留員工的工作權。

電梯大廠永大機電6月28日將舉辦股東會，其中將全面改選董事，規劃改選6名董事、以及3名獨立董事。代表市場派的永大前總經理許作名，積極收購委託書，目標在今年永大股東會全面改選董事進入新董事會。永大經營權爭奪戰一觸即發。

對於市場派的指責，永大也一一提出回應，並認為主因是前總經理許作名決策錯誤造成。

首先在中國大陸市場部分，市場派指出公司派經營不善，尤其中國大陸市是節節敗退。市場派表示，2016年到2017年中國大陸整體市場恢復成長，永大在中國大陸業績卻持續下降，接單、出貨或營收都未隨市場成長，使得目前市占率排名跌出10名之外。

市場派認為，中國大陸經營模式與營銷對策若無法適時調整，或僅以中國大陸打房等理由搪塞，則中國大陸營運嚴重虧損，將使過去20年打下的基礎損耗殆盡。

永大表示，中國大陸營收下滑，主要原因就是中國修正房地產市場，2015年尤其明顯，當年中國大陸整體電梯訂單量下滑5%。而電梯完工營收認列一般會遞延1.5年到2年，因此影響2016年到2017年中國大陸營收表現。

此外永大表示，中國大陸修正房地產政策、資金嚴格管控、影響一二線城市房產電梯市場，歐美日電梯大廠轉向三四線城市發展，降價競爭並推出經濟機種，也衝擊到永大在三四線城市的電梯市占。

法人表示，今年第1季中國大陸市場占永大機電整體業績比重約62%，台灣業績占比約35%。永大在中國大陸三四線城市業績占比約65%，一二線城市占比約35%。

其次在經營決策部分，市場派表示，永大在中國大陸業績快速下滑的根本原因，是公司政策失誤以及經營階層用人不當造成。

市場派指出，2015年期間人事調整，促使營銷團隊近乎崩潰，2017年初總經理再度異動，部分高階幹部也因理念與決策階層不合而先後離職，使公司治理出現嚴重問題，加上公司在2016年到2017年中離職員工共計1300餘人，戰力全面崩跌，這些問題造成2016年與2017年間連續兩年營收衰退，影響眾多股東權益。

永大指出，經過調查發現，前任中國大陸總經理許作名決策錯誤，之前很多中國大陸訂單沒有進展、客戶無法履行合約、出現退訂狀況；訂單虛胖又招募許多業務人員。公司之後謹慎挑選客戶，也適度調整工作人員編制。

再者在參與投標部分，市場派指出，永大在台灣工程押標金由2016年新台幣1491萬元到2017年大幅增加到2320萬元，顯示台灣部分接單穩定。但中國大陸押標金餘額自2015年開始下降，2017年押標金更大幅減少1.5億元，降至4.4億元，顯示公司不積極參與案件投標，投標案件少相對結果就是訂單量減少。

永大表示，永大在中國大陸主要透過代理商銷售電梯，近年改變合約方式，一方面提高賣斷給代理商的合約比重、減少資金積壓；一方面請客戶開立銀行保證函，透過銀行擔保以減少押標金。永大機電指出，減少押標金不代表公司少參與投標案，反而是增加資金運用的彈性空間。（編輯：黃國倫）1070524