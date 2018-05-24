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研華進物聯網第二階段 下半年推30個方案

中央社2018/05/24 10:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）研華科技今天召開股東常會，董事長劉克振表示，目前研華已經進入軟硬整合的物聯網（IoT）第2階段發展，今年下半年將會推出30個不同應用領域的解決方案。

研華股東會今天通過去年財報及盈餘分配案，去年合併營收新台幣443.74億元、年增6%，稅後純益61.56億元、年增8%，每股稅後純益(EPS)8.84元，每股配發現金股息6.6元，此外，子公司寶元數控準備上興櫃。

針對樺漢在大量代工的強力挑戰，研華總經理張家豪表示，中大型客戶代工(DMS)占研華約2成營收，不過工業電腦產業對於設計端的導入相當重視，研華具有完整的產品線、客製化服務及少量多樣的特性，是其他競爭者難以匹敵的。

研華執行董事何春盛則指出，樺漢的成長一向來自於購併，數字都是買來的，購併雖然是不錯的策略，但「買時很爽、能不能消化才是重點」，Kontron過去也曾採取大舉購併的策略，但因後來無法整合，才會被研華超車。

研華表示，物聯網的第一波成長自2010年開始、至2020年成熟，目前仍是主要營收來源，主要優勢來自於嵌入式平台，第二波成長重點則在於軟硬整合方案，雖然目前占營收比重尚低，預估今年起加速成長，到2025年進入成熟期。

劉克振指出，研華預計在6月宣布物聯網的解決方案，11月則將擴大舉辦發布會，一次將推出30個不同的解決方案，讓研華可以邁入第二波成長，藉此帶動亞洲物聯網的成長。(編輯：陳永昌) 1070524

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