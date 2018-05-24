柯恩傳收1200萬 安排烏克蘭總統會川普

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普私人律師柯恩秘密收取至少40萬美元（約新台幣1200萬元），於去年替川普與烏克蘭總統波洛申科安排會面。
英國廣播公司引述不具名消息人士的話說，波洛申科（Petro Poroshenko）一直想與川普建立秘密聯絡管道，這筆錢是由為波洛申科效力的中間人交給柯恩（Michael Cohen）。
根據報導，烏克蘭說客和駐華府大使館只能幫助波洛申科取得與川普合照的機會，但波洛申科想要的不只如此，他「希望雙方會面堪稱為一場『會談』」，因此找上柯恩。
BBC說，柯恩獲得40萬美元報酬、也有人說是60萬美元。
柯恩透過簡訊告訴路透社：「報導內容全然不實。」白宮也未立即應要求置評。
波洛申科的辦公室也利用電郵發表聲明，聲稱報導內容純屬捏造，「公然說謊、誹謗和造假」。
BBC報導，兩名據信為波洛申科建立秘密聯絡管道的烏克蘭人也否認上述報導。
川普2017年6月20日在白宮會晤波洛申科，當時的官方說法是，波洛申科與美國副總統彭斯（Mike Pence）舉行會談後，「順道」拜訪川普。
波洛申科行程結束時告訴記者，他對這場「豐富、詳盡的會議」感到滿意。
BBC說，消息人士沒有說川普對柯恩收錢一事是否知情。
根據報導，波洛申科急著會見川普，與美國2016年總統大選期間發生的事情有關。
BBC報導，數名烏克蘭消息人士說，波洛申科深信民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）會勝出，於是授權洩露川普前競選總幹事曼納福特（PaulManafort）收受烏克蘭親俄派數百萬美元獻金。「紐約時報」2016年8月揭露此事，曼納福特幾天後便遞出辭呈。
BBC說，波洛申科見完川普返國一週後，烏克蘭國家反貪局宣布不再調查曼納福特。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070524