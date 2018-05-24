柯恩傳收1200萬 安排烏克蘭總統會川普

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普私人律師柯恩秘密收取至少40萬美元（約新台幣1200萬元），於去年替川普與烏克蘭總統波洛申科安排會面。

英國廣播公司引述不具名消息人士的話說，波洛申科（Petro Poroshenko）一直想與川普建立秘密聯絡管道，這筆錢是由為波洛申科效力的中間人交給柯恩（Michael Cohen）。

根據報導，烏克蘭說客和駐華府大使館只能幫助波洛申科取得與川普合照的機會，但波洛申科想要的不只如此，他「希望雙方會面堪稱為一場『會談』」，因此找上柯恩。