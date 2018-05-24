NBA／鐵血防守奏效　塞爾提克主場取得聽牌

首節騎士大前鋒Kevin Love表現出色，不僅能命中外線，而且還傳出漂亮助攻，一度幫助球隊取得2分領先；不過塞爾提克很快開始加強防守、壓制住對手的得分，此外在進攻端，Jayson Tatum和Aron Baynes一外一內的持續得分，幫助「綠衫軍」在首節結束時建立起32:19的雙位數優勢。

東區決賽陷入2連敗的塞爾提克，今(24)日在自家主場進行「天王山之戰」，而他們也沒有讓現場的球迷們失望，從開賽就打出侵略性十足的防守，也讓騎士眾將難以發揮，最終就以96:83拿下勝利，系列賽取得3-2聽牌。

第2節兩隊防守強度逐漸增加，肢體碰撞也越來越多，Larry Nance Jr.和Marcus Morris也一度爆發衝突，兩隊共3人被吹技術犯規，塞爾提克上半場打完仍以53:42維持住優勢。

易籃再戰後，騎士進攻端仍舊沒有起色，第3節甚至只拿了18分，也讓塞爾提克一度取得16分的領先；末節騎士雖然一度利用對手的「得分荒」，將比分再次拉近，不過接著他們幾次機會卻都未能把握，也讓對手再次拿回主導權

「詹皇」LeBron James這一場表現依舊優秀，全場22投11中拿到26分，同時拉下10籃板和送出5次助攻，不過卻也發生了6次失誤，看起來連續征戰仍對他體能造成了影響。

而在塞爾提克方面，全隊多點開花，共有5人得分上雙，其中菜鳥前鋒Tatum表現亮眼，拿下全隊最高的24分，同時還有7籃板、4助攻及4抄截的成績。