槍與玫瑰創始成員襲台　演唱會門票6月3日開賣

睽違9年,金屬搖滾樂的傳奇樂團「槍與玫瑰」(GUNS N’ ROSES)將於11月17日再度攻台,也是他們創始成員合體後首次來台開唱。讓歌迷苦等逾20年後終於可以看到槍與玫瑰的經典陣容,此次以「NOT IN THIS LIFETIME」做為巡演名稱,自嘲多年來成員之間的分合離散與愛恨相殺。

後續發行的《G N’ R Lies》、以及同時間發行的第三與第四張專輯《Use Your Illusion 1》與《Use Your Illusion 2》等專輯,更是創作出〈Patience〉、 〈November Rain〉、〈You Could Be Mine〉等瘋迷全球的名曲。槍與玫瑰就此成為搖滾樂的代名詞,創下兩張專輯同時成為 Billboard200排行榜冠亞軍的神話記錄,被譽為「死前必看的50組樂團」之一,更名列滾石雜誌「史上百大經典藝人」。

此外,「GUNS N’ ROSES NOT IN THIS LIFETIME TOUR LIVE IN TAIWAN 槍與玫瑰2018 台灣演唱會」門票將於6月3日早上10點拓元售票系統開賣。



▲槍與玫瑰於今年11月將在桃園國際棒球場舉辦巡迴演唱會。(圖/理想國提供 , 2018.05.24)