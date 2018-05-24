槍與玫瑰創始成員襲台　演唱會門票6月3日開賣

睽違9年，金屬搖滾樂的傳奇樂團「槍與玫瑰」（GUNS N’ ROSES）將於11月17日再度攻台，也是他們創始成員合體後首次來台開唱。讓歌迷苦等逾20年後終於可以看到槍與玫瑰的經典陣容，此次以「NOT IN THIS LIFETIME」做為巡演名稱，自嘲多年來成員之間的分合離散與愛恨相殺。

1985 年成軍於洛杉磯的槍與玫瑰，曲風以重金屬與重搖滾為主，在更換了幾輪成員之 後，終於確定陣容為以主唱埃克索羅斯（Axl Rose）、主音吉他手史萊許（Slash）、貝斯手達夫 （Duff McKagan）等人為核心的組合，開始巡迴演出，打開知名度。首張專輯《Appetite For Destruction》以狂放不羈的曲風與獨特且貼近年輕人的創作題材，為搖滾樂史開啟新頁章，其中收錄的〈Sweet Child O’Mine〉 被視為西洋歌曲的經典神曲。