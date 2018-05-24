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娛樂

槍與玫瑰創始成員襲台　演唱會門票6月3日開賣

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/24 11:57
▲槍與玫瑰的創始成員，將於11月來台舉辦演唱會。（圖／理想國提供 , 2018.05.24）
▲槍與玫瑰的創始成員，將於11月來台舉辦演唱會。（圖／理想國提供 , 2018.05.24）

睽違9年，金屬搖滾樂的傳奇樂團「槍與玫瑰」（GUNS N’ ROSES）將於11月17日再度攻台，也是他們創始成員合體後首次來台開唱。讓歌迷苦等逾20年後終於可以看到槍與玫瑰的經典陣容，此次以「NOT IN THIS LIFETIME」做為巡演名稱，自嘲多年來成員之間的分合離散與愛恨相殺。

1985 年成軍於洛杉磯的槍與玫瑰，曲風以重金屬與重搖滾為主，在更換了幾輪成員之 後，終於確定陣容為以主唱埃克索羅斯（Axl Rose）、主音吉他手史萊許（Slash）、貝斯手達夫 （Duff McKagan）等人為核心的組合，開始巡迴演出，打開知名度。首張專輯《Appetite For Destruction》以狂放不羈的曲風與獨特且貼近年輕人的創作題材，為搖滾樂史開啟新頁章，其中收錄的〈Sweet Child O’Mine〉 被視為西洋歌曲的經典神曲。

後續發行的《G N’ R Lies》、以及同時間發行的第三與第四張專輯《Use Your Illusion 1》與《Use Your Illusion 2》等專輯，更是創作出〈Patience〉、 〈November Rain〉、〈You Could Be Mine〉等瘋迷全球的名曲。槍與玫瑰就此成為搖滾樂的代名詞，創下兩張專輯同時成為 Billboard200排行榜冠亞軍的神話記錄，被譽為「死前必看的50組樂團」之一，更名列滾石雜誌「史上百大經典藝人」。

此外，「GUNS N’ ROSES NOT IN THIS LIFETIME TOUR LIVE IN TAIWAN 槍與玫瑰2018 台灣演唱會」門票將於6月3日早上10點拓元售票系統開賣。


▲槍與玫瑰於今年11月將在桃園國際棒球場舉辦巡迴演唱會。（圖／理想國提供 , 2018.05.24）

關鍵字槍與玫瑰
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