FBI：惡作劇恐嚇威脅發文 必遭起訴

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）美國聯邦調查局（FBI）今天推出最新一波宣導活動，呼籲想要在網路散布攻擊假消息的網友要「三思而後發文」，否則後果必定會是遭到起訴。

聯邦調查局代理局長鮑迪希（David Bowdich）今天在新聞稿中指出，聯邦調查局與其他執法機構對於任何威脅都是嚴肅以對，「我們會對每個威脅加以調查，詳盡評估，以確認是否可信。」

聲明中指出，威脅式的惡作劇假消息會影響學校，浪費執法機關的有限資源，也讓第一線警消人員面臨不必要的危險，「我們不希望看到年輕人只是因為一時興起的社群網站發文，就因此帶著重罪前科紀錄邁入成年人生，這不是開玩笑的事，發文之前一定要三思。」