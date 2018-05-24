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中央社

FBI：惡作劇恐嚇威脅發文 必遭起訴

中央社2018/05/24 10:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）美國聯邦調查局（FBI）今天推出最新一波宣導活動，呼籲想要在網路散布攻擊假消息的網友要「三思而後發文」，否則後果必定會是遭到起訴。

聯邦調查局代理局長鮑迪希（David Bowdich）今天在新聞稿中指出，聯邦調查局與其他執法機構對於任何威脅都是嚴肅以對，「我們會對每個威脅加以調查，詳盡評估，以確認是否可信。」

聲明中指出，威脅式的惡作劇假消息會影響學校，浪費執法機關的有限資源，也讓第一線警消人員面臨不必要的危險，「我們不希望看到年輕人只是因為一時興起的社群網站發文，就因此帶著重罪前科紀錄邁入成年人生，這不是開玩笑的事，發文之前一定要三思。」

聲明中也表示，在社群網站發表恐嚇威脅的貼文，只要短短幾秒鐘就可以完成，但下場卻可能是必須坐牢好幾年，甚至「一輩子承擔後果」。

聯邦調查局在聲明中舉例指出，一名22歲德州男子剛剛坐牢3年獲釋，因為他用假的電子郵件帳號、假的推特帳號以及網路電話，在明尼蘇達州發動惡作劇的攻擊威脅，包括揚言要殺死警察及其家屬，還說要炸毀學校等。

另外，北卡羅萊納州一名18歲男子則是錄下要對學校炸彈攻擊的發言，還說要炸毀全國各地聯邦調查局分處，結果被法院判處兩年有期徒刑。（編輯：紀錦玲）1070524

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