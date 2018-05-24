NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈提高警覺　高市出現首例日本腦炎南檢查賄　獎金最高1千萬元腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
鉅亨網

晶電年底前分割3事業 股價跳空走高直逼漲停

鉅亨網2018/05/24 11:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 昨 (23) 日召開法說，宣布最快年底前分割為晶電企業、晶電半導體與晶電科技等 3 家公司，激勵今 (24) 日股價跳空開高走高，站回 40 元關卡，盤中大漲逾 9% 直逼漲停，一舉收復五日線與月線，在買盤持續進駐下，盤中成交量已超過 6.5 萬張。

晶電昨日宣布，未來 20 年將放眼三五族半導體業務，正式跨入半導體代工領域，今年底前晶電將分割成 3 家公司，包括晶電企業、晶電半導體與晶電科技，初期將以晶電企業持有其他 2 家公司的投控形式運作，未來也將引進不同股東，讓另外 2 家公司獨立走入資本市場。

展望第 2 季，晶電總經理周銘俊指出，今年明顯旺季不旺，背光與照明需求放緩，預期第 2 季將為今年營運谷底，但預期可達單季損平；第 3 季背光與照明需求可望逐步回溫，庫存消化後，拉貨動能也將逐步復甦。

此外，晶電 Mini LED 應用的手機與電視產品預計下半年小量出貨，隨著市場規模成長，預估到了 2020 年，晶電將有 3 至 4 成產能用於生產 Mini LED，看好應用前景發展，而 VCSEL 感測產品部分，今年底前有機會小規模試產。

晶電第 1 季合併營收 51.48 億元，受到市場需求疲弱，加上淡季影響，營收較上季與去年同期衰退逾 1 成，毛利率與營益率分別寫下近 6 季與近 7 季低點，但稅後純益達 4 億元，較上季成長，並較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

若投資人看好晶電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：晶電元大 78 購 03(071501-TW)、晶電凱基 79 購 07(075837-TW) 、晶電永豐 79 購 01(075786-TW) 等。

晶電相關權證。資料來源：鉅亨網整理晶電相關權證。資料來源：鉅亨網整理

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字晶電led科技半導體分割mini ledvcsel法說股價headline
〈房產〉北市都市更新每年成...5月股票基金績效前十強出列...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan