晶電年底前分割3事業 股價跳空走高直逼漲停

晶電昨日宣布，未來 20 年將放眼三五族半導體業務，正式跨入半導體代工領域，今年底前晶電將分割成 3 家公司，包括晶電企業、晶電半導體與晶電科技，初期將以晶電企業持有其他 2 家公司的投控形式運作，未來也將引進不同股東，讓另外 2 家公司獨立走入資本市場。

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 昨 (23) 日召開法說，宣布最快年底前分割為晶電企業、晶電半導體與晶電科技等 3 家公司，激勵今 (24) 日股價跳空開高走高，站回 40 元關卡，盤中大漲逾 9% 直逼漲停，一舉收復五日線與月線，在買盤持續進駐下，盤中成交量已超過 6.5 萬張。

展望第 2 季，晶電總經理周銘俊指出，今年明顯旺季不旺，背光與照明需求放緩，預期第 2 季將為今年營運谷底，但預期可達單季損平；第 3 季背光與照明需求可望逐步回溫，庫存消化後，拉貨動能也將逐步復甦。

此外，晶電 Mini LED 應用的手機與電視產品預計下半年小量出貨，隨著市場規模成長，預估到了 2020 年，晶電將有 3 至 4 成產能用於生產 Mini LED，看好應用前景發展，而 VCSEL 感測產品部分，今年底前有機會小規模試產。

晶電第 1 季合併營收 51.48 億元，受到市場需求疲弱，加上淡季影響，營收較上季與去年同期衰退逾 1 成，毛利率與營益率分別寫下近 6 季與近 7 季低點，但稅後純益達 4 億元，較上季成長，並較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

若投資人看好晶電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：晶電元大 78 購 03(071501-TW)、晶電凱基 79 購 07(075837-TW) 、晶電永豐 79 購 01(075786-TW) 等。

晶電相關權證。資料來源：鉅亨網整理