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〈房產〉北市都市更新每年成功不到6件 信義區吊車尾

鉅亨網2018/05/24 11:06
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據市場研調機構住展統計，台灣都市更新條例自 1998 年發布實施以來，台北市歷來整合成功並推案的都更建案共有 115 個，平均一年成功案例不到 6 件；其中，又以大同區與中山區的都更案最多，高達 17 個，再來是文山區的 13 個，最少的是信義區只有 1 個。

住展企研室經理何世昌表示，信義區雖然寸土寸金，都更利益龐大，但屋主期望值普遍較高，反而不易談成都更。

從北市 12 個行政區都更案件數分布狀況來看，房價相對低的蛋白區並未被建商遺棄，像大同區成功的都更案有 17 個，文山則有 13 案，都更案數量較大。但是寸土寸金的信義區，約 20 年來只有一個成功的都更案「和暘信邑」，淪為「屋主最難搞定的行政區」，即使都更商機龐大，建商看得到卻吃不到。

在 115 件都更案中，由住戶自己擔任實施者的「自主都更」是少之又少，雖然近年來自主都更意識抬頭，但整合效率卻極低。北市所有行政區中，大部份行政部自主都更成功案例都掛零，最多成功案例的是內湖區，目前共有「吉祥居」、「如意琚」2 件自主都更案。

而如果以路為單位來觀察，則北市推出最多都更案的道路是中山北路，總共有「麗國賓」、「御成町」、「富富話合」、「璞園貴象」、「醇建築」、「家居理玉」、「遠雄爵士」等 7 件都更案。其次，則是重慶北路，共有 5 件都更案。第 3 名是和平東路，共有 4 件都更案。

何世昌認為，從統計資料來看，證明都更案能不能成功的因素，與蛋黃、蛋白，或是路段貴賤無關；在房價相對較低的地區，反而會因屋主的期待較低而增加整合成功的機會。如果想加快都更速度，屋主期望就得降一些、建商坪數要再多給一些，否則都更還是個無解的題。

 

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