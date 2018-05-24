外交部：17友邦6理念相近國家 WHA發言挺台

外交部說，相關發言透過現場網路直播，讓全世界直接看見，清楚聽見台灣參與WHA的嚴正訴求。外交部對於友邦、友好國家的發聲，表示感謝。

外交部發布新聞稿表示，政府感謝史瓦帝尼王國、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森，在WHA總務委員會與全會為台灣參與WHA進行「2對2辯論」。同時，有17個友邦、6個理念相近國家以及世界衛生組織（WHO）觀察員馬爾他騎士團，在全會直接或間接發言支持台灣參與WHA。

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，台灣再度被拒門外。外交部今天說，17個友邦、6個理念相近國家及馬爾他騎士團在全會直接或間接支持台灣參與WHA，對此表達感謝。

外交部指出，在WHA全會為台灣直接或間接執言的會員國及觀察員有加拿大、德國、宏都拉斯、紐西蘭、日本、澳洲、美國、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯、吉里巴斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼王國、索羅門群島、海地、馬紹爾群島、聖露西亞、諾魯、聖文森、帛琉，以及馬爾他騎士團。

其中，馬爾他騎士團是首度在WHA全會及B委員會發言分別提及與台灣的醫衛合作計畫。

外交部表示，感謝友邦、理念相近國家長期以來在國際組織堅定支持台灣的參與，協助台灣拓展國際空間；台灣將持續與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。

此外，外交部指出，中國代表23日在WHA全會行使答辯權，不當詮釋聯合國大會第2758號決議、WHA25.1號決議與「一中原則」，並公然謊稱台灣取得疫情資訊管道暢通，且派人參加幾乎所有的WHO技術性會議。在崇高的國際醫療殿堂公然欺騙世人、完全悖離事實的說法，「令人遺憾與憤怒」，外交部嚴正抗議並譴責中國在WHA一再說謊的作為。

外交部重申，只有台灣的民選政府能代表台灣2300萬人民，守護台灣人民的健康人權。外交部呼籲WHO堅守成立宗旨，基於維護全人類健康，接納台灣平等、有尊嚴參與WHO，共同合作達致防疫無缺口的全球衛生安全目標。

第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：張均懋）1070524