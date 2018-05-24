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中央社

母開車門1歲兒摔出 友人誤踩油門輾斃

中央社2018/05/24 11:02
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣頭份市蘇姓單親媽媽，帶著1歲4個月大的男童，搭乘王姓男友車輛外出臨停，蘇母返車開門時，坐在副駕駛座的男童摔出車外，已打倒車檔的王男緊急想要拉男童，卻誤踩油門將男童輾斃。

頭份警分局今天指出，這起死亡意外發生在23日深夜10時許，28歲王男駕駛自小客車，載著蘇母與男童外出，行經頭份市自強路與信東路口，蘇母下車購買水果，準備返回車上，開啟副駕駛座車門，男童卻直接摔出車外。

駕駛王姓男子見狀，想幫忙拉住男童，疑似誤把油門當成煞車踩，整台車輛倒退，不但蘇母被撞得四腳朝天，摔落地面的男童也遭到右前輪輾過。

救護人員接獲通報，趕抵意外現場，從車底下拉出男童，但男童臉部已明顯扭曲變形，前胸與手腳多處骨折，雖然醫院距離意外地點不到200公尺，但男童到院前已無生命跡象，經過急救仍回天乏術。

王男向警方表示，當時前方有貨車擋住，所以先把車輛打成倒車檔，看到男童摔出想要幫忙拉住，「可能是緊張」，誤踩油門。

警方指出，王男酒測值為零，已排除酒駕嫌疑，但把男童安置在副駕駛座，未依規定乘坐安全座椅，也未繫安全帶，經過偵訊後，將王男依過失致死罪嫌移送偵辦。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070524

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