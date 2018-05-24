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廣編／股市波動大　富邦證券好「證」好安心

本報訊2018/05/24 12:22
▲股市波動大，富邦證券好「證」好安心。（圖／資料照片）
▲股市波動大，富邦證券好「證」好安心。（圖／資料照片）

農曆年後國際股市劇烈波動，連帶影響台北股市的表現，加權指數震盪劇烈，對於許多投資人來說，心情宛如坐雲霄飛車般忽上忽下，不禁大嘆股票難做，風險太大。然而投資真的只能透過股票進行而無法限定風險嗎?當然不是，權證這個投資工具即是一個好幫手，其最大的風險只是期初投入的權利金。那權證投資會很難嗎?怎麼挑選合適與良好造市品質的權證呢?

富邦證券了解投資人非常關注權證「盤中」波動率穩定度的問題，也有部分新進的投資人誤以為權證收盤價反推的波動率即為造市商的造市波動率，這些都導致投資人對權證投資多所遲疑。有鑑於此，為使投資人在操作富邦所發行的權證可以更容易、更安心，目前已推動權證造市變革，凡是富邦證券發行流通在外的權證，權證委買造市波動率『不調降』。這將使投資人不需要擔心造市券商的委買造市波動率是否穩定，只要針對標的股票漲跌進行投資判斷，即可輕鬆透過投資權證來參與標的股票未來的成長。

另外，為使富邦權證造市資訊透明化，目前已著手規劃富邦權證網站造市資訊的揭露及查詢，使投資人可以在電子下單系統中獲得相同的資訊，進一步讓投資人感受富邦權證有溫度的服務。

未來投資人買賣權證可以挑選富邦權證好『證』好安心，不需要花時間判斷富邦權證造市委買波動率是否穩定，只要透過「富邦財神網」，所有動作都可以在富邦網站與電子交易平台上一氣呵成。如有相關問題請洽客服專線，將有專人提供解答與服務。

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