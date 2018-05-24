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政治

影／政院佛系救低薪　青年鞠躬：對不起，我拉低平均薪資

記者林仕祥／台北報導2018/05/24 11:32
▲青年團體在政院大門鞠躬，怒吼「對不起，是我拉低了平均薪資」、「賴神救低薪，請鬼開藥方」、「佛系搶救低薪，緣分到了自然加薪」。（圖／林柏年攝 , 2018.5.24）
▲青年團體在政院大門鞠躬，怒吼「對不起，是我拉低了平均薪資」、「賴神救低薪，請鬼開藥方」、「佛系搶救低薪，緣分到了自然加薪」。（圖／林柏年攝 , 2018.5.24）

行政院日前宣布，台灣平均薪資已達59852的高水準，續創同期新高，青年團體今（24）日在行政院大門口前三鞠躬道歉，拿著蔥燒牛肉口味的「泡麵」，象徵行政院長賴清德端出的「牛肉政策」，怒吼「對不起，是我拉低了平均薪資」、「賴神救低薪，請鬼開藥方」、「佛系搶救低薪，緣分到了自然加薪」，表達不滿。

青年團體表示，在選舉前，民進黨不願省思政府如何在低薪問題上著力，反而極力撇清責任，把低薪歸因給「過度教育」，忽視學生過度教育，是在整體薪資停滯情況下，青年為避免陷入貧窮而不得不為的結果，民進黨這樣是「倒因為果」。而政府聲稱移工拉低平均薪資，更是公然推卸責任，「難道不是政府長期默許移工接受惡劣勞動條件，雇主才能大量聘僱便宜好用的移工，進而壓低台灣整體薪資」？

青年團體痛批，在錯誤百出、維護資方的診斷下，民進黨政府提出的改善低薪措施，其實是「請鬼開藥方」，第一，時薪月薪脫鉤，凍漲170萬名邊際勞工的月薪，讓經濟成長的果實繼續被資方拿去；第二，兼任助理納保作半套，研究助理、負擔獎助生損失退休金，加劇學生助理的貧窮處境；第三，光講「大學生太多造成低薪」幹話，對降低受薪者經濟負擔毫無作為。

青年團體指出，台灣低薪的根本原因，在於政府高度親資，從砍掉勞工七天假，繼續修惡勞基法等等，在這樣的情況下，如何期待賴清德出馬，是真的能改善低薪呢？這時行政院端出琳瑯滿目的政策牛肉，不過在選前用來欺騙青年和勞工的把戲罷了，對「資進黨」執政以來種種打壓勞工的作為，予以最為沉痛的抗議。

這次抗議的民眾，全部都是還在讀書的學生，台大準研究生楊同學接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，作為青年，即使現在還沒出社會，還是要想辦法以自己現在的角色，與社會做連結，因為將來學生也都會進入職場，因此提早對社會做關心的行動，對社會進行實踐、關懷，也是青年對這個社會的責任。

他也坦言，沒想到這次記者會受到這麼多媒體的關注，事前印製的60份新聞稿發不夠，可見社會對低薪問題的關心，之後31日，團體也會前往教育部發起另一波抗議行動，反對政府調漲大學學費。

關鍵字低薪賴清德教育移工資進黨
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