羽球／8強男女團同時開戰　戴資穎有望對決山口茜

昨日結束分組賽程，中華男女團分別以小組第二名晉級，今(24)日8強首戰都將出戰大會頭號種子，男團強碰「超級丹」林丹帶領的中國，女團出戰世界第2的山口茜所領軍的日本，兩戰都不好打。預計在3點同時開打。

戴資穎今年4月曾因賽制更改讓出球后寶座，讓山口茜短暫登基，不過戴資穎隨後締造亞錦賽二連霸，山口茜因傷退賽，小戴再次重回球后。過去對戰小戴取得6勝4敗，近期更是2連勝。若沒意外兩人會在第一點過招。