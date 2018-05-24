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羽球／8強男女團同時開戰　戴資穎有望對決山口茜

記者鍾東穎／綜合報導2018/05/24 11:18
▲戴資穎（圖／中華羽協提供）
▲戴資穎（圖／中華羽協提供）

昨日結束分組賽程，中華男女團分別以小組第二名晉級，今(24)日8強首戰都將出戰大會頭號種子，男團強碰「超級丹」林丹帶領的中國，女團出戰世界第2的山口茜所領軍的日本，兩戰都不好打。預計在3點同時開打。

戴資穎今年4月曾因賽制更改讓出球后寶座，讓山口茜短暫登基，不過戴資穎隨後締造亞錦賽二連霸，山口茜因傷退賽，小戴再次重回球后。過去對戰小戴取得6勝4敗，近期更是2連勝。若沒意外兩人會在第一點過招。

昨日小組賽最終日，中華女團交手泰國，擔任第一點的「世界球后」戴資穎以19:21、21:8、21:11逆轉擊敗宿敵泰國一姊伊瑟儂(Ratchanok Intanon)，也終止對戰近期3連敗。

可惜中華女團接連輸掉第二、三點，女雙胡綾芳／吳玓蓉以8:21、10:21敗給實力有段差距的Jongkolphan Kititharakul／Rawinda，女單白馭珀雖先拿下首局，但鏖戰70分鐘最終以21:11、19:21、11:21不敵 Nitchaon JINDAPOL。

關鍵第四點女雙，許雅晴／陳曉歡對決Puttita SUPAJIRAKUL／TAERATTANACHAI，最後被14:21、15:21給解決。中華女團提早以1:3無緣分組冠軍。

依比賽規定打完第五點女單，江美慧出戰 Pornpawee CHOCHUWONG為中華女團出一口氣，以21:19、23:21獲勝。最終總點數，中華女團以2:3居分組亞軍。

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鐵血防守奏效　塞爾提克取得聽牌場下變朋友　戴資穎和宿敵同框搞笑

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