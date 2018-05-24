白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

書田診所眼科主任醫師吳仁斌上午在記者會表示，很多接受過白內障手術的患者，都會疑惑白內障會不會再復發，臨床經驗發現，通常患者在術後視線模糊，多是後囊袋混濁造成。

52歲張先生2年前白內障導致視力逐漸模糊，近視從800度增加為1500度，接受白內障手術後視力1.0；今年初他又感覺視力模糊，以為又有白內障，門診檢查發現水晶體後囊袋混濁，在門診接受雷射治療後，回診視力又恢復為1.0。

（中央社記者陳偉婷台北24日電）白內障手術後視線模糊，可能是併發症後囊袋混濁。眼科醫師吳仁斌今天說，後囊袋混濁在白內障術後數月或數年都可能發生，術後3年約有4成發生率，年齡小於50歲者更達7成。

眼球水晶體是透明的，若混濁導致視線不良，就是白內障。吳仁斌說，臨床多使用白內障超音波乳化手術，只開一小孔，把混濁的水晶體取出，但留下水晶體後囊袋來放置人工水晶體，不用再縫合就可以固定。

不過，吳仁斌表示，後囊袋本身就像是一層透明保鮮膜，是原本水晶體的一部分，隨時間可能細胞聚集增生，這層膜又會變得混濁而影響視力。

吳仁斌說，後囊袋的混濁在手術後數月或數年都可能發生，越年輕發生率越高，術後3年約有4成發生率，年齡小於50歲者約有7成會發生，這是因為年紀輕者細胞比較活躍，較可能發生增生狀況。

後囊袋混濁的治療只要在門診進行雷射治療，先用散瞳劑讓瞳孔擴大，再以雷射在混濁的後囊袋切出一個開口，讓光線可以再透入，就像打開布滿灰塵的窗戶，不用再進開刀房。術後搭配消炎眼藥水1週，門診追蹤即可。

吳仁斌說，後囊袋混濁並不是白內障再次發生，而是白內障手術的併發症之一，但術後視力模糊也非一定就是後囊袋混濁，尤其是高血壓、糖尿病患者可能會有眼底視網膜病變，高度近視、老化者等也容易合併黃斑部病變，當視力出現問題，應儘早就醫確定病因。（編輯：施燕飛）1070524