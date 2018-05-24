呂秀蓮指被拒訪綠委 柯建銘：不能開先例

呂秀蓮受訪表示，非常詭異的現象是所有媒體都在打壓、冰凍她，連她要到立法院拜訪立委，都被柯建銘一口回絕。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）有意角逐台北市長選戰的前副總統呂秀蓮今天說，她要到立法院拜訪立委，都被民進黨立法院黨團總召集人柯建銘回絕；柯建銘說，沒前例，「我不能開先例、也不敢破例」。

她說，之前她的辦公室曾想禮貌性拜訪民進黨團，當時沒得到正面回應，之後她曾當面問柯建銘，「第一口就被回絕」，柯建銘理由是姚文智是立委，但她到立法院拜訪不方便；她回應柯建銘「哦？立法院是個人的嗎？」

柯建銘受訪表示，呂秀蓮表達希望在民進黨團會議時拜會民進黨籍立委，但黨團會議處理的是重要法案或朝野攻防，不是處理選舉事務，呂秀蓮應拜會民進黨中央黨部或民進黨選舉對策委員會。

他說，過去從沒參選人拜會黨團會議先例，「我不能開先例、也不敢破例」，完全沒針對性。

另外，呂秀蓮表示，昨天選對會找她和姚文智協調時，沒提到要做民調，「為何我們都離開以後，突然宣布要民調，這個需要再做一點溝通」。

她說，最近民調引起很多紛爭，假如要做民調，協調時應一起談。民調非常技術面，她等一下要跟選對會溝通。

媒體追問，姚文智稱有自信會獲民進黨提名；呂秀蓮說，見仁見智、不要緊，「我們週六辯論」。

民進黨台北市長選戰布局，呂秀蓮、姚文智26日將舉行電視政見發表會；政見會後，選對會將綜合評估，28日開會，向主席提單一適當人選建議。民進黨發言人鄭運鵬說，綜合評估內容方式，提名條例沒明確規定，但內部參考民調應會在電視政見發表會後舉行，內部參考民調會是評估依據之一。（編輯：李明宗）1070524