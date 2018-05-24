NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈家齊高中服飾科　畢業成果發表會他爆妙禪喊這句話　網笑：高級反串腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

影／嘉義民安4號演習兵棋　演練複合式災害降臨

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/24 12:13
▲嘉義縣各界舉行民安4號演習兵推。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.24）
▲嘉義縣各界舉行民安4號演習兵推。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.24）

嘉義西部地區雖無斷層帶，但近2日都有芮氏規模3以上地震的震央在縣府附近，坊間議論紛紛，一直探討震央發生地震的原因。適逢嘉義縣政府也原訂今(24)日在警察局進行107年全民防衛動員暨災害防救演習（民安4號）兵推，並於東石鄉笨港口港口宮停車場舉行，以風(水)災及震災複合式災害，防救演練為主軸的搶救演練，藉由演練實作提昇救災應變的能力。

一項名為「民安4號」的複合式防救演習，今天上午在嘉義縣警局由縣長張花冠主持、秘書長顏旭明擔任指揮官、嘉義後備指揮部黃嘉樹上校任說明官舉行兵棋推演，行政院動員會報指導官尚永強中將(海軍常務次長)、空軍副司令張延廷中將(統裁部副統裁官)及縣府團隊、各相關機關均派員參與。


▲嘉義縣民安4號演習兵推現場。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.24）

「民安4號」演習，上午9時30分開始進行兵棋推演，下午1時30分起在東石港口宮進行實兵實作演練。演練內容包括「颱風警報發布」、「防災宣導整備」、「成立災害應變中心」、「警戒區劃定」、「災情分析研判」、「預防性疏散撤離」、「災民收容所開設」、「災情查報」、「預佈救災機具」、「移動式抽水機調度、操作及抽水站操作演練」、「成立前進指揮所」、「槽車大量毒性化學物質外洩搶救」、「重要經建設施維護」、「水庫洩洪緊急應變作為」、「瓦斯主幹管線破裂之火災搶救」、「大量傷患醫療救護及送醫」、「維生管線及通訊搶修」、「毒性化學物質災害搶救」、「道路、橋樑封閉改道處置作為 」、「建築物傾斜倒塌搶救」、「仁義潭水庫因地震造成主壩產生龜裂」、「國軍支援兵力應用」、「傳染病防治」、「災後環保清理消毒」、「全民國防教育」及「新聞發布及處理」等，綜合各方可能發生狀況進行研擬與狀況處置。

張花冠表示，平時多一分準備，災難來臨時就能減少一分損失，颱風豪雨可能造成洪水氾濫，地震會引發重大災害，傷害民眾生命財產的1安全，所以為落實防救災整備，強化縣民的防災意識，搶救演練等具體作為更顯重要，平時強化應變機制運作效能，遇到緊急狀況才能臨危不亂，希望各單位藉由演習，熟悉救災程序，加強救災準備，將災害損失降至最低，人民的生命財產才能得到保障。

關鍵字民安4號嘉義縣政府張花冠兵棋推演
花博結合智慧機械　親子互動同樂蘇花改塞車　宜縣府提出建議

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan