影／嘉義民安4號演習兵棋　演練複合式災害降臨

嘉義西部地區雖無斷層帶，但近2日都有芮氏規模3以上地震的震央在縣府附近，坊間議論紛紛，一直探討震央發生地震的原因。適逢嘉義縣政府也原訂今(24)日在警察局進行107年全民防衛動員暨災害防救演習（民安4號）兵推，並於東石鄉笨港口港口宮停車場舉行，以風(水)災及震災複合式災害，防救演練為主軸的搶救演練，藉由演練實作提昇救災應變的能力。

一項名為「民安4號」的複合式防救演習，今天上午在嘉義縣警局由縣長張花冠主持、秘書長顏旭明擔任指揮官、嘉義後備指揮部黃嘉樹上校任說明官舉行兵棋推演，行政院動員會報指導官尚永強中將(海軍常務次長)、空軍副司令張延廷中將(統裁部副統裁官)及縣府團隊、各相關機關均派員參與。