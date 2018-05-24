影／嘉義民安4號演習兵棋　演練複合式災害降臨

嘉義西部地區雖無斷層帶，但近2日都有芮氏規模3以上地震的震央在縣府附近，坊間議論紛紛，一直探討震央發生地震的原因。適逢嘉義縣政府也原訂今(24)日在警察局進行107年全民防衛動員暨災害防救演習（民安4號）兵推，並於東石鄉笨港口港口宮停車場舉行，以風(水)災及震災複合式災害，防救演練為主軸的搶救演練，藉由演練實作提昇救災應變的能力。
一項名為「民安4號」的複合式防救演習，今天上午在嘉義縣警局由縣長張花冠主持、秘書長顏旭明擔任指揮官、嘉義後備指揮部黃嘉樹上校任說明官舉行兵棋推演，行政院動員會報指導官尚永強中將(海軍常務次長)、空軍副司令張延廷中將(統裁部副統裁官)及縣府團隊、各相關機關均派員參與。
▲嘉義縣民安4號演習兵推現場。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.24）
「民安4號」演習，上午9時30分開始進行兵棋推演，下午1時30分起在東石港口宮進行實兵實作演練。演練內容包括「颱風警報發布」、「防災宣導整備」、「成立災害應變中心」、「警戒區劃定」、「災情分析研判」、「預防性疏散撤離」、「災民收容所開設」、「災情查報」、「預佈救災機具」、「移動式抽水機調度、操作及抽水站操作演練」、「成立前進指揮所」、「槽車大量毒性化學物質外洩搶救」、「重要經建設施維護」、「水庫洩洪緊急應變作為」、「瓦斯主幹管線破裂之火災搶救」、「大量傷患醫療救護及送醫」、「維生管線及通訊搶修」、「毒性化學物質災害搶救」、「道路、橋樑封閉改道處置作為 」、「建築物傾斜倒塌搶救」、「仁義潭水庫因地震造成主壩產生龜裂」、「國軍支援兵力應用」、「傳染病防治」、「災後環保清理消毒」、「全民國防教育」及「新聞發布及處理」等，綜合各方可能發生狀況進行研擬與狀況處置。
張花冠表示，平時多一分準備，災難來臨時就能減少一分損失，颱風豪雨可能造成洪水氾濫，地震會引發重大災害，傷害民眾生命財產的1安全，所以為落實防救災整備，強化縣民的防災意識，搶救演練等具體作為更顯重要，平時強化應變機制運作效能，遇到緊急狀況才能臨危不亂，希望各單位藉由演習，熟悉救災程序，加強救災準備，將災害損失降至最低，人民的生命財產才能得到保障。