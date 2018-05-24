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5月股票基金績效前十強出列 台灣中小型股均漲幅逾1

鉅亨網2018/05/24 11:21
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台股維持最長萬點行情，據統計，5 月來全球股市震盪，台股卻逆勢上漲，帶旺相關股票基金表現亮眼，其中觀察 5 月以來境內外股票基金績效，以台灣中小型股基金平均漲幅 10.03% 居冠，台股基金則以平均漲幅 7.71% 搶下亞軍。

另外，受惠於 MSCI 將正式納入中國 A 股，大中華股票基金和中國股票基金則分別以 5.61% 和 4.65% 搶進前 5 名。

4 月中以來，美元和美債殖利率強彈，對新興市場股市帶來嚴峻考驗，但台股和陸股市逆上漲。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧分析，全球景氣持續翻揚，亞洲各國出口動能持續增強，其中台灣 4 月出口維持 10% 的雙位數年增率，若排除春節因素，已連續 18 個月成長，並推升今年前 4 個月出口規模，改寫歷年同期最高紀錄，搭配美國龍頭科技股首季財報和展望優於預期，激勵台灣相關供應鏈買盤強勁，同步反映在台股基金績效上。

至於陸股部分，摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出，MSCI 明晟下周 (6/1) 將正式把中國 A 股納入 MSCI 指數，在此題材激勵下，陸股 5 月來強勢向上攻堅，累計漲幅逾 3%，為新興股市中漲升氣勢最強區域之一。

應迦得表示，中國 A 股將於 8 月底啟動第二階段入摩，納入比例為 2.5%，即到了今年 8 月 31 日第 2 階段調整後，整體納入 MSCI 新興市場指數比例將上調至 5%，預估陸股今年潛在流入規模約達 150 至 200 億美元。

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