柯P競選爆內幕！抵押6500萬房拚選戰　陳佩琪氣炸

年底台北市長選戰，民進黨已決定自提人選，現任台北市長柯文哲表示，為避免拿人手短，這次選舉經費不會向大財團募款，而是靠自己抵押 6500 萬元的房產向銀行借款 2000 萬元，強調要用最低成本應戰，改變選舉文化。此舉卻讓妻子陳佩琪氣炸， 3 天都不願和柯文哲說半句話。

根據《上報》報導，民進黨確定自提人選後，柯文哲決定走自己的路，親自布局迎接選戰。他表態將以「市政先行、總選總部為輔」的方式進行，計畫在 7 月底前成立競選總部，但為避免拿人手短，他將不向大財團募款，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內的房產向銀行借貸。