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政治

柯P競選爆內幕！抵押6500萬房拚選戰　陳佩琪氣炸

編輯中心／綜合報導2018/05/24 11:55
▲台北市長柯文哲為取得選舉經費，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內房產借貸。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲台北市長柯文哲為取得選舉經費，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內房產借貸。（資料圖／記者葉政勳攝）

年底台北市長選戰，民進黨已決定自提人選，現任台北市長柯文哲表示，為避免拿人手短，這次選舉經費不會向大財團募款，而是靠自己抵押 6500 萬元的房產向銀行借款 2000 萬元，強調要用最低成本應戰，改變選舉文化。此舉卻讓妻子陳佩琪氣炸， 3 天都不願和柯文哲說半句話。

根據《上報》報導，民進黨確定自提人選後，柯文哲決定走自己的路，親自布局迎接選戰。他表態將以「市政先行、總選總部為輔」的方式進行，計畫在 7 月底前成立競選總部，但為避免拿人手短，他將不向大財團募款，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內的房產向銀行借貸。

據悉，該房產為鄰近東門捷運站的華廈，柯文哲和妻子兩人於 2011 年初以 6500 萬元價格購入，並登記在陳佩琪名下。柯文哲為了拚選戰，毅然決定將房產拿去抵押，貸款 2000 萬元當作選舉經費，此舉讓陳佩琪動怒，大罵柯文哲一頓後， 3 天都不願意和他說話。

柯文哲曾私下向幕僚表示，「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的關鍵！」他認為既然要從政，每次選舉就要為台灣帶來新的政治文化。近日，柯文哲幕僚也和其母親何瑞英見面，透露兒子想要抵押房產借款拚選戰一事，何瑞英坦言十分擔心，想到若日後無力償還，房子恐遭拍賣。

關鍵字台北市長選戰柯文哲陳佩琪房產抵押借貸
柯P擬抵押房產打選戰　太座氣三天欲訪黨團遭老柯拒絕　呂秀蓮怨打壓

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