電信業搶客出招 銷售家電延伸新戰場

市場調查資料顯示，2017年申辦電信方案的消費者，選擇搭配家電的比例較2016年成長6倍。

手機銷售過去仰賴電信商，但電信市場幾乎沒有新增客群，市場購機循環拉長，以前用戶換約購機週期最快落在15個月，但目前已拉長至20個月以上。電信業者近年開發大電視、家電、機車、清淨機等非手機產品，就連健身房會員，都成為刺激用戶申辦高資費的誘因。

（中央社記者江明晏台北24日電）電信業除銷售手機外，延伸至家電等非手機產品，台灣大哥大趁著連日高溫，推出「沁涼家電」自由選專案，各家電信資費選搭產品已朝多元化發展，儼然成新戰場。

連日高溫讓人吃不消，台灣大哥大今天宣布，趁勢推出「沁涼家電」自由選專案，強打商品包括市價近新台幣2萬元的Dyson氣流倍增器、移動式冷氣、小鮮綠節能冰箱，新申辦、攜碼、續約用戶，搭配指定資費方案，0元帶回家。而母親節檔期熱銷完售商品按摩椅則再度延長優惠。

台灣大旗下myfone購物電商平台也觀察，5月入夏以來夏季家電銷售量持續攀升，相較去年同期成長近5成。台灣大於2016年領先市場推出「豪華家電自由選」，結合旗下myfone購物的線上電商與全台門市，提供消費者手機以外的綁約選擇，上市至今，平均每100個用戶就有超過10位選擇自由選方案。

中華電信也表示，據觀察，客戶申辦門號搭配家電的需求比率持續攀升，顯示家電逐漸成為帶動銷售的新寵兒。

遠傳電信則擴大通路、打通售後服務環節，除攜手全國電子提供消費者提貨與售後服務、小米智慧家電系列也開始在全台遠傳門市開賣。

此外，遠傳更首創業界，攜手健身工廠，以健身房會員專案取代購機選擇，並思考推出各項符合消費者需求的生活提案，盼以此刺激消費市場換約需求；目前非手機補貼占比約在10%左右，也希望藉此帶動平均每戶貢獻金額止跌反彈。（編輯：楊玫寧）1070524