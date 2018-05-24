台灣美粧出口成長逾10% 貿協找日本助陣

貿協今天舉辦「台灣美粧業者如何善用日本資源拓展美粧市場說明會」，邀請日本化粧品業界分享日本美粧產業概況與流行趨勢、Made in Japan美粧產品生產重點及在日本設立據點對拓展在日業務的重要性等。

另外，貿協也找來日本地方政府介紹投資環境，分享如何利用日本地方政府資源，擴展國際美粧市場，提升產品國際競爭力。

貿協透過新聞稿指出，在全球化粧品市場規模方面，預估至2020年將達到6750億美元，年成長率約6.4%，其中，亞太地區因消費者美容意識較高，市場成長動能最為強勁。化粧品市場過去向來由西方主導，但近年亞洲已成為歐美國際品牌市場重心與創意來源，亞洲化粧品市場約占全球5成左右，最大宗的保養品類，有8成營收來自亞洲。

貿協表示，以亞洲地區美粧業來說，僅有日本能和歐美一較長短，日本製產品品質深獲全球消費者肯定，貿協希望透過台日技術交流，加速推動台日雙方創新研發合作機會，提升技術交流深度，強化研發能量，增加產品附加價值。

貿協指出，已積極型塑Taiwan Beauty國家美粧品牌形象，全面提升國際競爭力，近年積極協助美粧業者以團體戰方式拓展國際美粧市場，並辦理國際媒體新產品發表會、品牌輔導課程、台灣國際專業美容展等活動。（編輯：林興盟）1070524