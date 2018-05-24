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台灣美粧出口成長逾10% 貿協找日本助陣

中央社2018/05/24 11:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北24日電）台灣美粧產業近5年出口平均成長率逾10%，表現亮眼，外貿協會為了幫助業者加速拓展國際市場，今天邀日本美粧業來台交流，介紹如何利用日本資源，擴展國際美粧市場。

根據中華民國對外貿易發展協會提供的資料，近年台灣美粧產業出口成績亮眼，近5年平均成長率為10.39%，106年出口額達7.3億美元，創歷史新高，年增率13%，今年1至4月美粧出口成長率則達13.51%。

貿協今天舉辦「台灣美粧業者如何善用日本資源拓展美粧市場說明會」，邀請日本化粧品業界分享日本美粧產業概況與流行趨勢、Made in Japan美粧產品生產重點及在日本設立據點對拓展在日業務的重要性等。

另外，貿協也找來日本地方政府介紹投資環境，分享如何利用日本地方政府資源，擴展國際美粧市場，提升產品國際競爭力。

貿協透過新聞稿指出，在全球化粧品市場規模方面，預估至2020年將達到6750億美元，年成長率約6.4%，其中，亞太地區因消費者美容意識較高，市場成長動能最為強勁。化粧品市場過去向來由西方主導，但近年亞洲已成為歐美國際品牌市場重心與創意來源，亞洲化粧品市場約占全球5成左右，最大宗的保養品類，有8成營收來自亞洲。

貿協表示，以亞洲地區美粧業來說，僅有日本能和歐美一較長短，日本製產品品質深獲全球消費者肯定，貿協希望透過台日技術交流，加速推動台日雙方創新研發合作機會，提升技術交流深度，強化研發能量，增加產品附加價值。

貿協指出，已積極型塑Taiwan Beauty國家美粧品牌形象，全面提升國際競爭力，近年積極協助美粧業者以團體戰方式拓展國際美粧市場，並辦理國際媒體新產品發表會、品牌輔導課程、台灣國際專業美容展等活動。（編輯：林興盟）1070524

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