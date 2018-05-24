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中央社

IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

中央社2018/05/24 11:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北24日電）IMD公布2018世界競爭力報告，台灣排名較去年下降3個名次。學者分析，排名下滑主因勞動市場未獲良好解決，但台灣企業具彈性等優勢，輔以法規鬆綁，台灣競爭力一定會回升。

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，也被擠進全球13名的中國大陸超越，退居亞洲第4。

台灣經濟研究院所今天舉辦2018年亞洲政經景氣展望研討會。對於台灣競爭力排名下滑，台灣經濟研究院院長林建甫表示，IMD最新公布結果，台灣本次排名下滑3個名次，主因國內做了很多改革，再加上勞動市場一直沒有好的解決，因此，拖累了本次評比中的企業表現，這是很可惜的事情。

不過，林建甫對台灣深具信心，強調台灣競爭力一定會回升。他說，台灣有很多的潛力，如資通訊產業（ICT）等製造業仍有很強的競爭力，且企業面對外界環境有高的敏感度以及彈性，加上政府已經注意到新創事業對新經濟發展的重要性，並致力培養獨角獸，建議配合鬆綁法規，讓企業與國際接軌，如此一來將可實現台灣排名上升。

對於台灣競爭力排名下滑，國家發展委員會副主委邱俊榮受訪時表示，IMD的數據比較是從經營者角度來看經營環境，其中，下滑最多的項目為企業效能，主因勞動條件的改善，對企業構成壓力。

至於政府效能部分，邱俊榮指出，這部分表現相對持平，但細項中的匯率穩定度部分，究竟匯率到底要浮動還是固定，就學理上本來就是見仁見智，沒有一定怎樣比較好，而匯率部分，政府尊重央行政策，另外，IMD把匯率納入評比，台灣也只能接受。

邱俊榮強調，政府花了很多力氣改善投資環境、促進投資，今年看起來無論是在地企業如台積電、日月光，還是外資如美光、微軟都在台灣投資，在企業投資的部分，就目前已經看到的部分至少已經比去年來得好，相信投資這部分，明年的排名看起來應該會比今年好。

邱俊榮表示，政府把IMD評比列為施政參考，並仔細分析其中細項，且政府知道台灣現階段面臨的問題，並努力解決問題推動台灣向前走，相信台灣的排名一定會再前進。（編輯：林興盟）1070524

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