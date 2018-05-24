油價連3漲 下週汽柴油恐漲0.5元

（中央社記者林孟汝台北24日電）油價恐連3漲，依中油浮動油價機制計算，28日起汽柴油價每公升恐各調漲新台幣0.5元，但以油價平穩機制平抑部分增幅後，中油估吸收0.1元，95無鉛汽油預估來到每公升30.9元。

依浮動油價調整機制作業原則，28日起的汽、柴油價格每公升約各調漲0.5元，但依5月11日實施的油價平穩機制，中油將每公升吸收0.1元，預估下週汽、柴油每公升各調漲0.4元，這也是緩漲機制公布後第3次由油商吸收。

如依預估調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.5元，實際調整幅度中油將於27日中午12時公布。