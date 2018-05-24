柯文哲擬抵押房產打選戰　陳佩琪氣三天

柯文哲已著手布局選戰，預計7月底前成立競選總部，而為了避免「拿人手短」，外傳柯文哲近日分頭告知妻子陳佩琪、柯媽何瑞英，這次選舉經費不會向大財團募款，而是要拿北市的房產抵押向銀行借款 2000 萬元，不料陳佩琪聽了後卻大罵柯一頓，甚至連續 3 天都不跟柯說話。

為了籌募年底競選經費，傳出台北市長柯文哲日前已親口告知太太陳佩琪說，「這次要抵押房子貸款來選舉，不要去拿財團的錢」，沒想到，陳佩琪聽了後卻大罵柯一頓，甚至連續 3 天都不跟柯說話，柯文哲今（ 24 ）日被問到此事時，並沒有否認，僅表示陳佩琪三天後氣消了就會幫忙。

直到第 3 天晚上，陳佩琪態度才軟化，趁柯下班回家的深夜時間，主動找柯開口談了貸款的事，甚至還貼心提醒他，「應該要如何貸款，利息才會比較低」，讓柯聽了很感動。

柯文哲被媒體追問相關問題時，都不願正面回應，只說「解決了，解決了，好了，好了，她（陳佩琪）3天後氣消就會幫忙。」

此外，就在綠白分手後，傳出親民黨旗下議員將與無黨籍議員組成「台北監督連線」，6 月上旬舉行記者會，並將邀柯文哲站台，親民黨主席宋楚瑜也有機會現身，再度公開挺柯文哲。對此，柯文哲坦誠有此事，他表示，原則上「朋友要多，敵人要少」，親民黨最近有聯合造勢活動，他也會去，宋楚瑜一、兩個月就會找他講話，兩人本來關係就很好，但最近宋沒有什麼建議。

至於作家吳祥輝驚爆，2014 年因為當時柯文哲與連勝文都還未獲得兩大黨的青睞，兩人曾私下討論過「柯連配」的可能性，而且連勝文和丁守中有競選心結，在 2018 年的選戰可能會再次出現「柯連配」。對此，連勝文辦公室已斥為非常荒謬，兩人從未有接觸。

柯文哲則說，「天啊，什麼奇怪傳聞都有，不過嘴巴在人家身上，我們不是極權國家可以叫他閉嘴，他要講也沒辦法。」