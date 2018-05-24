川普推特封鎖批評者 法官：違反言論自由

法新社報導，在長達75頁的意見書中，布克華德寫道，推特用戶「無疑是因觀點歧視（viewpointdiscrimination）遭到封鎖」，而這是「第一修正案所不容」。

紐約聯邦法官布克華德（Naomi Reice Buchwald）表示，封鎖批評川普人士的言論，使他們無法在川普的推特上互動，是違反美國憲法第一修正案（FirstAmendment）保障的言論自由。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普因封鎖和他意見相左的推特用戶挨告，今天判決出爐，法官稱川普的行徑違法，侵害憲法保障的言論自由。公務員對社群媒體的使用也可能因這樁判決大受影響。

本案原告為7名推特用戶，包括一名馬里蘭大學（University of Maryland）教授、一名德州警察和一名紐約的喜劇演員。他們表示，自己推文抨擊川普的政策後，被總統帳號@realDonaldTrump封鎖。

雖然本案原告不登入推特帳號時，仍可閱讀、或在私人訊息中引述川普的推文，但他們的留言不會出現在川普推文下方的討論串中。川普推特帳號約有5200萬名跟隨者，他貼文下方的討論串形同公眾「對話」。

原告主張，由於川普用推特宣布各類政策，他的帳號是個「特定的公共論壇」，不得基於政治觀點將部分人士排除於外。

法官承認，儘管總統有一定程度的言論自由，他也不得侵犯其他推特用戶的言論自由。

布克華德在意見書中說：「雖然我們必須認可、也應謹慎對待第一修正案保障總統的個人權利，但他行使這些權利同時，也不得侵犯同受第一修正案保障、那些批判人士的權利。」

不過，布克華德沒有接受原告請求，對川普及他同列被告的社群媒體主任史卡維諾（Dan Scavino）祭出禁令，布克華德表示，她期望白宮遵守她的「宣示性」判決。

這樁判決可能影響其他公務員在社群媒體上的互動。

數位權益倡議團體電子邊疆基金會（ElectronicFrontier Foundation）支持布克華德的判決，並說本案是公務員使用社群媒體「更廣泛問題」的一環。

電子邊疆基金會在此案提出後曾推文說：「我們多次接獲通報，有關政府官員如何操縱社群媒體上的留言，排除反對見解、製造出爭議性政策毫無爭議的假象。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070524