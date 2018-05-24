台菲執法合作 菲國逃亡市議員屏東遭逮

帕洛吉諾格是菲國高度重視的逃犯。去年9月，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）懸賞500萬披索（約新台幣315萬元），捉拿這名市議員。他聲稱，帕洛吉諾格家族是奧扎米士市的毒品供應源頭。

菲律賓警察總長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）今天表示，台灣警方與調查局幹員根據菲律賓警方的情資，昨天傍晚6時20分在屏東東港一棟民宅攻堅，逮捕了菲國南部奧扎米士市（Ozamiz）市議員瑞卡度．帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）。

（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓警方與台灣的刑事警察局及法務部調查局兩單位合作，昨天成功在屏東逮捕一名涉及多起重大案件、逃亡10個月的菲國市議員。

中華民國駐菲代表處官員向中央社記者證實，菲律賓國家警署（PNP）與台灣的內政部警政署刑事警察局、法務部調查局及移民署合作，並報請屏東地檢署檢察官盧惠珍及高雄地檢署檢察官鄭益雄共同指揮偵辦。

台方執法人員根據手機定位確認了帕洛吉諾格的位置，在1個月的跟監之後收網。他在台灣並無入境紀錄，疑是偷渡入台。

帕洛吉諾格涉及非法持有槍械、毒品，以及多起謀殺案，潛逃離菲已有10個月之久。他的兄長雷納多．帕洛吉諾格（Reynaldo Parojinog）是奧扎米士市市長，去年7月30日在菲國警察的掃毒行動中，連同妻子及另12人被擊斃。

菲律賓警方將於本週內派員去台灣，將帕洛吉諾格押回馬尼拉。

前菲律賓警察總長、現任參議員賴克遜（PanfiloLacson）曾說，帕洛吉諾格已故的父親是菲國武裝組織「庫拉東．巴雷冷」（Kuratong Baleleng）的發起人，這個組織早年是受軍方監督的反共部隊，後來淪為犯罪集團，涉及多起搶銀行、綁架及殺人案件。

2天前，帕洛吉諾格家族的律師在奧扎米士市出庭後，被4名身分不明的男子攔路槍殺。（編輯：陳俊碩）1070524